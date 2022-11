Como cada noche, el pasado lunes una nueva tanda de solteros llegó al restaurante de First Dates dispuestos a conocer a su media naranja. En esta ocasión, uno de los solteros ha compartido su experiencia con el bullying y Carlos Sobera ha querido contar también su historia para animarlo.

El soltero en cuestión fue Sergi. Este ha contado que el bullying que sufrió en el colegio le ha hecho ser una persona introvertida con problemas para relacionarse. No había tenido ninguna relación hasta ahora a pesar de haberlo intentado y por eso se ha animado a acudir al programa. Aparte de hacerlo como gesto de superación, ya que todavía asegura que está trabajando en superar el daño.

“En la vida hay muchas cosas asquerosas, pero una de ellas es el bullying. Yo también lo sufrí cuando era pequeño, era un niño gordito y orejudo, y se metían conmigo, pero yo era vasco y eso… fue un problema”, se ha sincerado Carlos Sobera. El presentador de First Dates ha querido animar al soltero a abrirse en el programa y superar poco a poco sus problemas, asegurando que le entendía perfectamente.

Carlos Sobera, sobre el acoso escolar: “En la vida hay muchas cosas asquerosas, pero una de ellas es el bullying” #FirstDates https://t.co/TV0Zc0wiVd — Cuatro (@cuatro) November 18, 2022

Su cita ha sido Raquel, una mujer libre y sin ningún tipo de complejo. “Voy a mi bola, no voy a crear conflictos, paso de todo”, decía en su presentación. A primera vista le ha gustado a Sergi, pero ha preferido seguir conociéndola. Esta le ha contado que vive con su perro, que se llama Thor, y su cobaya. Él se ha interesado entonces en si le gustaban los comics, a lo que ella ha contestado que no, que prefería las películas de tiros y terror, aunque su favorita es Titanic “cuando se hunde el barco y se mueren todos”.

Hablando sobre relaciones pasadas, el soltero le ha explicado a su cita que no había tenido ninguna debido al acoso escolar que había sufrido “con el tema del peso y las gafas”. Para ella no ha sido ningún problema y le ha gustado que ahora estuviera haciéndole frente y hubiera acudido al programa para ello. La comensal ha contado entonces que sufre vitíligo desde los 6 años pero que le da igual, que lo tiene naturalizado y que se quiere un montón.

En la decisión final, Sergi ha agradecido a Raquel que hablara tanto porque le había hecho todo muy fácil. Él estaba encantado con ella y dispuesto a tener una segunda cita. Sin embargo, la chica ha dicho que sí, pero como amigos. “Yo del mundo D.C. y Marvel, no sé nada, pero me has caído muy bien y cómo amigos, me tienes”, respondía esta aludiendo a sus diferencias.