Una noche más, ‘First Dates’ volvió a dejar a los espectadores sin palabras. En la nueva entrega del programa que se emitió este martes 6 de julio, Blanca, una cirujana maxilofacial de 28 años, no tuvo ningún reparo en hablar abiertamente sobre los cuernos en su profesión.

Para Blanca, hay una peculiaridad muy llamativa en su campo, la medicina, algo que quiso compartir con los espectadores tras su entrada al restaurante de ‘First Dates’. «No estoy buscando el amor, vengo del gremio de la medicina, donde la tasa de cuernos es muy alta», explicó.

«Llevo sin pareja más de tres años y soy fiel hasta a los rollos, nunca estoy con dos a la vez, pero es que me duran dos semanas” le dijo a Carlos Sobera poco después de llegar al programa.

Blanca y Héctor se dijeron que sí en la primera cita y aceptaron el desafío de #LaOtraCita

Unos instantes más tarde, Blanca conoció por primera vez a Héctor, un director comercial llegado desde Gijón, que a sus 34 años se define como una persona que siempre va a creer en el amor: «He sido así desde niño y lo seré hasta que me muera y, por muchos palos que me lleve, nadie me va a quitar esa esperanza».

Tras sentarse en la mesa, ambos mantuvieron una conversación muy agradable. Se mostraron muy cómodos el uno con el otro, e incluso Héctor reveló a su cita que estaba divorciado: «Me alegro que os dierais cuenta de que no funcionara porque hay mucha gente que tiene hijos para intentar arreglarlo y es un error garrafal».

Una vez finalizada la cena, ambos quisieron darse una nueva oportunidad fuera del restaurante: «Creo que es un chico que tiene mucha presencia, eres elegante, majo, estás siempre sonriendo… y el hecho de que estés divorciado y tengas un hijo me parece un punto muy importante. Eres maduro a otro nivel”, le dijo Blanca.