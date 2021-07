Cómo cada noche, ‘First Dates’ regresó a Cuatro con una nueva entrega que no dejó indiferente a nadie. En esta ocasión, los espectadores conocieron a Mariví, una joven que llegó al restaurante del programa con las ideas muy claras.

Nada más llegar al programa, Mariví explicó que para ella “el sexo es una cosa que necesito diariamente, por no decir a cada rato. Si tengo una pareja, tengo claro que me tiene que aguantar, si está conmigo ya sabe las consecuencias”.

Carlos Sobera preguntó a la comensal: «Quiero que te definas: ¿Cómo eres?», sin ser consciente de que estaba a punto de quedarse sin palabras con la respuesta. “Soy adicta al sexo. Siempre pienso en ello y necesito, si no son 24 horas, por lo menos 16 diarias de sexo»”, confesó ella.

Mariví: «Cuando tengo pareja me gusta hacer tríos» 😉 ¡La cara de Mario, por favor, la cara! 😂 #FirstDates5J https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/bJPeXRDYeL — First dates (@firstdates_tv) July 5, 2021

«Mi pareja necesito que me aguante y que, si yo quiero sexo por la mañana, de madrugada o al mediodía, que me diga que sí, que no me argumente que está cansado o cualquier cosa. Ya he tenido relaciones así y no es de mi agrado», añadió, ante la cara de incredulidad de Carlos Sobera.

La cita de Mariví fue Mario: «Soy una persona de todo o nada. Me dedico mucho, soy cariñoso, romántico… expreso mis sentimientos más con hechos que con palabras», comentó el cubano nada más llegar al restaurante de ‘First Dates’.

Mariví no se anduvo con rodeos a la hora de preguntarle a su cita por el tema que realmente le interesaba: «¿Te gusta mucho el sexo?». El repartidor le respondió entre risas: «Eso no puede faltar en mi vida, las veces que hagan falta», y como era de esperar, la cita fue sobre ruedas.