‘First Dates’: así fue el paso de Francisco Javier, militar trans que ha generado polémica en varios platós

Francisco Javier se ha convertido uno de los rostros más sonados de las últimas semanas en televisión. El joven ha acudido a platós como el de Y ahora Sonsoles, TardeAR, y Fiesta para hablar de su identidad de género. De hecho, fue en este último formato donde llegó a tener un enfrentamiento con Amor Romeira. Sin embargo, lo que muy pocos saben o recuerdan es que sus primeros pasos en el medio fueron dados en First Dates.

Militar de profesión, se dio a conocer tras proclamar sentirse mujer. Todo ello a pesar de negarse a querer modificar su nombre o pasar por el quirófano. Ante ello, explicó que su hija fue la primera que la llamó «mamá». Pero, en el cuartel en el que lleva 20 años, está siendo discriminada porque no la dejan vestirse con ropa femenina.

Sus testimonios y vivencias no han pasado desapercibidas por los medios de comunicación. Pero, si retrocedemos unos meses atrás, podremos ser testigos de como Francisco Javier se daba a conocer en el show de citas de Cuatro. Así pues, por aquel entonces, el soltero no había realizado ningún cambio legal y se presentaba como un hombre militar apasionado por la estética y los tratamientos faciales.

Durante su paso por el programa, el participante llegó a sincerarse y confesó que tenía ciertos fetiches sexuales. «A mí el pelo largo me encanta y con tacones. Soy fetiche de los tacones, me encantan, eso no está pagado», declaró. Sin embargo, lo que quería decir el soltero era que le gustaba ponerse las plataformas, pues aseguró que descubrió ese fetiche cuando encontró su número.

Su cita fue Estela, una joven que se definía como una persona un poco inestable. La pareja conectó desde el primer minuto, marcando con ello una cita donde las risas se convirtieron en el ingrediente principal. Un encuentro donde ambos hablaron de sus relaciones pasadas y sus determinados gustos, para saber si compartían algún tipo de afición o no.

Francisco, el militar transgénero de Sevilla, buscó el amor en #FirstDates: “Mi fetiche sexual son los tacones y el pelo largo» https://t.co/kDx6UYgCwn — First Dates (@firstdates_tv) March 6, 2024

La velada marchó a las mil maravillas y la pareja demostró su complicidad en todo momento. De hecho, llegaron a jugar en el Rasca del amor, momento en el que Francisco Javier le habló de su fetiche. Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita.

«Me lo cargo, se le ve muy buen chaval», señaló Estela. Ambos salieron del programa tras haber aceptado seguir su historia fuera. Pero, se desconoce cuánto duró la relación de los solteros tras salir de First Dates. Sin duda, un paso por el programa de citas que marcó un antes y un después en Francisco Javier.