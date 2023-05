‘First Dates’: Alba se niega a estar con un “chico de pueblo” por este motivo

First Dates regresó una noche más al prime time de Cuatro y lo hizo junto a nuevos comensales que no dejaron indiferente a nadie. El objetivo de los participantes es el mismo: encontrar a su media naranja. Pero, en el caso de Alba, que sea una persona que no sea de pueblo debido a que no ha tenido muy buenas experiencias al respecto.

“Mis ex eran de pueblo y no querían salir del pueblo”, confesó la soltera. Su cita de la noche fue Juani, un joven bromista y divertido que ha señalado ser demasiado tímido para ligar. El primer encuentro entre ambos no ha ido tan mal, aunque Alba señaló que le hubiera gustado que fuese más alto.

Alba, de #FirstDates9M, no quiere a un chico de pueblo en su vida: “Mi ex no quería salir de allí”https://t.co/xcImfUcuDg — First Dates (@firstdates_tv) May 9, 2023

Una vez sentados en la mesa, los solteros se han puesto al día hablando de sus gustos y aficiones. El deporte ha sido el punto en común de ambos, aunque Juani ha destacado su pasión por los que tienen lugar al aire libre. Respecto a sí mismo, el soltero le ha explicado que es cariñoso pero, en su justa medida. Una confesión que a Alba no le ha gustado demasiado.

“Yo soy muy gansa, y esa conexión siempre me ha faltado», declaró. Unas palabras que la comensal acompañó alegando que el sexo supone el 80% de una relación para ella. Tras ello, ambos se animaron a bailar bachata, movimiento con el que Juani sumó muchos puntos. Pues, a la soltera le encantan los hombres que saben bailar o, al menos, lo intentan.

Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, Alba y Juani dejaron claro que había sentido atracción por el otro. A la joven le faltó un poco más de chispa por parte de él pero, confía en que fuera de cámaras se muestre más abierto. Por ello, ante la perspectiva de volver a quedar en un segundo encuentro, la pareja respondió un rotundo sí.