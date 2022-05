Los países que deberían participar en Eurovisión y no lo hacen

Eurovisión 2022 ya está en marcha con 40 países participantes en total. Aunque pueden parecer muchos, lo cierto es que hay muchos que podrían hacerlo, ya sea por cercanía a Europa o por haber concursado en anteriores ediciones. Te contamos cuáles son.

Para muchos sigue llamando la atención que Australia participe en el certamen europeo, pero esa es una de las excepciones que acepta la organización, aunque no es la única. Marruecos o Israel, todo un clásico, también son aceptados.

En primer lugar, hay que recordar que Eurovisión es una competición entre televisiones públicas, no entre países, por lo que será la dirección de las diferentes cadenas las que decidan si participar o no.

Andorra es el primero de los nombres que a muchos se les viene a la cabeza. La radio y televisión pública del país vecino ya confirmó que no tenían intención de volver a participar por el momento por el fuerte gasto que supone. El Principado participó de forma ininterrumpida desde 2004 y hasta el 2010, año en el que se despidió para no volver, por ahora.

Bosnia y Herzegovina es otro de los países que hasta hace años no fallaba a la cita anual, pero desde 2016 no se presenta. Las razones son económicas, ya que tiene que resolver antes sus deudas con la UER, la Unión Europea de Radiodifusión. Una vez lo hagan, podrán volver al festival.

Escocia no ha participado nunca en Eurovisión de forma independiente, algo que no parece que vaya a pasar en un futuro cercano. La BBC ya participa representando al Reino Unido, por lo que los ciudadanos escoceses ya están representados.

El caso de Eslovaquia está lleno de idas y venidas en el festival. En 1993 debutó, repitiendo en 1994, 1996 y 1998, año en el decidió retirarse. En 2009 tuvo un breve regreso, aunque en 2013 decidieron volver a decir adiós para no volver, por el momento.

Hungría se marchó en 2019, año en el que anunció en el último momento que no participaría, desde entonces no ha vuelto. Aunque no se dieron razones, hay informaciones que apuntan a que lo hicieron por creer que Eurovisión es «demasiado gay».

Liechtenstein no ha participado nunca el certamen europeo de la canción. RTL Télévision, la televisión pública del país no pertenece a al UER por el gran desembolso que supone, condición indispensable para poder acudir.

Mónaco es otro de los microestados europeos que siempre suena para volver. El país ha participado desde 1959 y hasta 1979, descansando hasta 2004. Tres años más tarde, en 2006, dijo adiós de forma indefinida, aunque cabe la posibilidad de que en 2023 se esté considerando volver.

Rusia, descalificada

Tras el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunciaba el veto de Rusia en Eurovisión.

¿Por qué Turquía no participa en Eurovisión?

Bakú 2012 fue el último año en el que el país participó en Eurovisión, ya que el año siguiente decidió retirarse por culpa del beso entre la representante de Finlandia y su corista. Este gesto, que intentó promover el matrimonio homosexual, no gustó a la delegación turca.