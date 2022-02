Cada vez falta menos para la celebración anual del mayor evento musical a nivel europeo, ‘Eurovisión 2022’. Un certamen donde la protagonista indiscutible es la música y que nos ha dejado a lo largo de su historia numerosos temazos y artistas consagrados, siendo Måneskin el último grupo en sumarse a la lista.

Por ello, y para ir calentando motores, numerosos países comienzan a anunciar de forma oficial el nombre de su representante de este año. Ya lo hizo España con Chanel y su ‘SloMo’, Italia con Mahmood y Blanco y el tema ‘Brividi’, o San Marino con Achille Lauro y el sencillo ‘Stripper’, entre muchos otros. Ahora, ha llegado el turno de Polonia, que de la mano de Ochman viajarán hasta Turín el próximo mes de mayo.

Who’d wanna be king? 👑 Ochman that’s who!

He’s won Poland’s ticket to #Eurovision 2022 with River! 🏞🇵🇱

🌟 Find out all about the Polish superstar at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/BVYDqtxZ0A

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 19, 2022