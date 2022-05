El pasado martes 10 de mayo tuvimos la oportunidad de disfrutar de la primera semifinal de ‘Eurovisión 2022’. Una gala que estuvo repleta de música, muchas sorpresas y, sobre todo, ¡grandes actuaciones! Fue la oportunidad perfecta para descubrir quiénes eran los primeros artistas en colarse en la Gran Final del 14 de mayo, junto al Big Five.

Después de una primera semifinal de ensueño, es el turno de disfrutar de la segunda. Ésta se va a celebrar esta noche, a partir de las 21:00 horas, en el PalaOlímpico de Turín. En esta ocasión, 18 son las propuestas que podremos ver sobre el escenario, desde Finlandia hasta República Checa. ¡Todos ellos se jugarán las últimas plazas en la Gran Final!

Por si fuera poco, esta segunda semifinal de ‘Eurovisión 2022’ tiene algo más de especial. Por un lado, España podrá votar a sus países favoritos. Por si fuera poco, veremos un pequeño adelanto de la actuación de Chanel, nuestra representante, con la canción ‘SloMo’. También podremos disfrutar de un avance del show que Reino Unido y Alemania han preparado para esta ocasión tan especial. ¡Vamos a descubrir el ‘running-order’ para esta segunda gala de ‘Eurovisión 2022’!

Check out the reactions from last night’s 10 qualifiers! 🇨🇭🇦🇲🇮🇸🇱🇹🇵🇹🇳🇴🇬🇷🇺🇦🇲🇩🇳🇱

🥳 https://t.co/QLArKIWvYx pic.twitter.com/1rnToEE1mz

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2022