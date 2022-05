‘Eurovisión 2022’: los mejores memes de la primera semifinal

Esta semana tiene lugar uno de los eventos musicales más esperados del año. Turín acoge este año el festival de ‘Eurovisión 2022’, y antes de la gran final que tendrá lugar el próximo sábado 14 de mayo, ya han comenzado las dos semifinales para escoger a los países que actuarán en la gala en la que se escogerá al ganador.

En total, 25 países actuarán en la gran final de ‘Eurovisión 2022’, de los 40 que se presentaron. Cabe destacar que España se encuentra entre los países que forman parte del llamado ‘Big 5’, que pasan directamente a la final. Por lo tanto, Chanel no actuó en la primera semifinal aunque sí podremos ver un adelanto de su actuación el próximo jueves.

Este martes 10 de mayo, La 1 emitió la primera semifinal del festival, que se celebró sobre el escenario del PalaOlímpico en Turín. En ella, actuaron 17 países, de los que solo se clasificaron 10: Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos.

Cabe destacar que por primera vez, La 1 de Televisión Española emite las semifinales en en directo. Esta noticia ha sido todo un acontecimiento para los eurofans españoles, debido a que los años anteriores tenían que seguir las semifinales en La 2 o a través de Internet.

Here’s the 10 qualifiers from the First Semi-Final! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/qxqezFuY9g

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022