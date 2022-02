Cada vez son más los nombres de los participantes de ‘Eurovisión 2022’ que van saliendo a la luz. Este mismo martes, se ha conocido que LUM!X, y Pia Maria serán los representantes de Austria en el certamen musical, con su tema ‘Halo’, una canción que no ha dejado indiferente al público austriaco.

LUM!X es uno de los djs del momento en Austria. Con un gran potencial y un talento que ha cautivado a millones de personas, ahora se embarca en esta nueva aventura profesional, que tal y como él mismo ha asegurado, no le preocupa ganar el festival, sino que se lo toma como un nuevo paso en su carrera: «Incluso si algo sale mal, se abrirán otras perspectivas», explicó.

Además, asegura que está muy orgulloso de trabajar mano a mano con la artista Pia Mia, con la que ya se ha puesto manos a la obra de cara al festival. «Por supuesto, es un reto, pero trabajaremos juntos como un dúo y nos apoyaremos y empujaremos mutuamente».

Austria 🇦🇹 is going all dance-pop on us for #Eurovision 2022!

Acclaimed artists LUM!X and Pia Maria will team up with the song Halo which promises to be a banger! 😇💥

➡️ https://t.co/wI0z8Wepn7 pic.twitter.com/kgyAHnj6PO

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 8, 2022