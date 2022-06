Eros Ramazzotti está de vuelta. Tras haber lanzado su nuevo single, Ama, el pasado jueves, el grupo italiano regresa con muchas novedades. Esta canción es solo el primer adelanto de su esperado nuevo álbum de estudio, Battito Infinito que verá la luz el próximo mes de septiembre.

Por si fuera poco, el grupo también ha anunciado una nueva gira mundial, que arrancará en España el próximo 15 de septiembre y que pasará por ciudades como Agrigento, Verona, Atenas y Caesarea.

De esta forma, Eros Ramazzotti regresa por la puerta grande. El primer single de su nuevo disco, Ama, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, entrando directo a los primeros puestos de listas de éxitos no solo de Italia, sino de países como España, donde el grupo siempre ha tenido un gran apoyo.

.@RamazzottiEros lanza nuevo single AMA, de su próximo álbum LATIDO INFINITO y anuncia tour mundial BATTITO INFINITO WORLD TOUR. ¡Escúchalo aquí! ➡️https://t.co/sQq1rWDgW2 pic.twitter.com/A94uNNMdlL — UniversalMusicSpain (@UniversalSpain) June 10, 2022

«He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mí y de mi historia. No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo momento y empezar a hacer música de nuevo. Juntos», escribió en su cuenta de Instagram tras anunciar la nueva gira.

De esta forma, se confirma el regreso de uno de los grupos que ha hecho historia en la música para siempre en las últimas décadas, con millones de fans en todo el mundo, que no ven el momento de volver a ver a sus ídolos brillar sobre el escenario.