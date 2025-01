El pasado lunes pudimos disfrutar de una nueva entrega de La isla de las tentaciones 8 presentada por Sandra Barneda. Con tan solo dos programas emitidos, los participantes han conseguido dejar completamente sin palabras a los espectadores con diversas situaciones y reacciones que, desde luego, ya han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Un claro ejemplo lo encontramos en lo ocurrido al principio de la entrega que se emitió el pasado 13 de enero, donde la tensión entre Alba y Gerard, una de las parejas de esta edición, aumentó de forma considerable. Todo se desencadenó en la ceremonia de collares, cuando la joven sintió llegar al límite al ver cómo su novio entregó el suyo a Aída, su ex amiga. «No tienes que darme órdenes ni faltarme el respeto de la forma en la que lo hiciste, así que le voy a dar el collar a Aída», espetó Gerard.

Al ser consciente de la decisión que había tomado, Alba no pudo evitar romper a llorar. Tanto es así que optó por marcharse del lugar, poniendo rumbo a la playa. Muy dolida, no dejaba de preguntar lo siguiente: «Me dijiste que no harías nada que me hiciera daño. Me estás haciendo daño. ¿Por qué haces eso? Me dijiste que no harías nada». Manteniéndose firme a pesar de cómo se encontraba Alba, Gerard trató de explicarse: «No voy a tener nada con ella. Le he dado el collar porque me ordenaste que no lo hiciera, tú no me tienes que dar órdenes. Me faltaste el respeto. Lo que quiero es que cambies tus actitudes para poder salir juntos». A pesar de las explicaciones, Alba no conseguía calmarse. Es más, cada vez estaba más nerviosa: «Yo no soy tu novia porque estás eligiéndola a ella. ¡Cállate y escúchame! No te reconozco. Gerard, me quiero ir. Gerard, me voy».

Sandra Barneda intentó que la joven regresara a su asiento, mientras que el novio de Alba continuaba hablando, empeorando considerablemente la situación: «Vete, nos vamos, tú para tu casa y yo para la mía. Si no cambias, nuestra relación está rota». Y añadió: «Te trato siempre como a una princesa siempre y tú te pasas mucho conmigo, y eso se ha acabado ya».

Alba acabó rompiéndose por completo al escuchar a Gerard. De rodillas y con su mano en el pecho, la joven se mostró contundente: «Ya no confío en él, acaba de romperlo todo. Estoy destrozada, lo veo una falta de respeto enorme, me ha demostrado que no me quiere». Acto seguido, la participante empezó a hiperventilar y casi no podía tomar aliento.

Como no podía ser de otra manera, y dadas las circunstancias, Sandra Barneda no pudo evitar preocuparse por su estado de salud. Tanto es así que pidió tanto a Gerard como al resto de chicas que intentasen tranquilizarla para evitar que la situación fuese a más. «Respira», pidieron a Alba, mientras que Gerard fue más allá: «Le da muy fuerte… Alba, respira y siéntate, por favor», y añadió: «Respira, por favor, no me hagas esto. Nos vamos a ir juntos de aquí, respira. Que te sirva para aprender, por favor. Tranquila, yo te sigo queriendo».

Una situación límite que hizo que el equipo médico del programa se viese obligado a intervenir. Poco después, algo más calmada, Alba regresó a su asiento. Sandra no pudo evitar pedir al resto que la apoyaran en este duro viaje: «Chicas, os pido, por favor, que la apoyéis. Esto es más fuerte de lo que pensabais. Estoy convencida, Alba, de que te vas a recuperar».