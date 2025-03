No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante un formato que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. En una de las nuevas entregas, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a José, un soltero de 20 años que llegaba desde Granada. Entre otras tantas cuestiones, confesó que trabajaba como piloto de carreras digitales y agricultor. Con su paso por el programa, tenía como objetivo encontrar a una persona con quien compartir su vida. Para ello, quería conocer a una mujer «madura”, pero que «le guste el cachondeo». Su cita para esa noche era Carolina, una joven de 20 años, que también venía de Granada y que buscaba una relación estable. Entre otras cosas, reconoció que consideraba que tenía «un humor roto».

A pesar de los esfuerzos por parte de los trabajadores de First Dates, lo cierto es que las primeras impresiones no fueron las esperadas, ni mucho menos. «Cuando la he visto entrar con esas pintas de chula y de que le gusta la marcha dura, he dicho: ‘Para mí no’», comentó José frente a las cámaras del equipo. Carolina no se quedó atrás: «No me ha gustado. Físicamente, no me ha gustado… Se está quedando calvo», espetó. A pesar de que en un principio no se gustaron, no dudaron en darse una oportunidad para conocerse un poco más. Así pues, Carlos Sobera decidió acompañar a ambos a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Aunque el equipo lo intentó, lo cierto es que no lograron que hubiese silencios incómodos durante la velada. Algo que, desde luego, no estaba en los planes de ninguno de los dos, ni muchísimo menos.

«Me he visto en una tesitura… He sudado la gota gorda diciendo ‘Carolina, piensa algo’», explicó la soltera ante las cámaras del equipo de First Dates. En un momento dado, la andaluza confesó a su cita que era muy fiestera. Aunque a priori estuvieron de acuerdo, todo cambió cuando se sinceraron sobre los gustos musicales, ya que ella prefiere bailar tecno oscuro, mientras que él era todo lo contrario: «No lo soporto», alegando que le produce «dolor de cabeza».

Carolina quiso ir más allá, al reconocer que cuando sale de fiesta puede llegar a alargarse durante muchas horas. Es más, en alguna ocasión ha empezado a salir a las cuatro de la tarde con amigos y no ha vuelto a casa hasta las siete de la mañana del día siguiente. El andaluz se quedó descolocado: «Creo que somos totalmente diferentes los dos… La veo con mucha energía».

En la decisión final de First Dates, tal era la incomodidad que había entre los dos, que el equipo se vio obligado a intervenir: «¿No sabéis qué deciros?». La respuesta no llegó hasta pasados unos segundos. Finalmente, los dos estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita fuera del restaurante más famoso de la televisión. ¡El amor no triunfó!