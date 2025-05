No es ningún secreto que Bad Bunny se ha convertido, indudablemente, en uno de los artistas puertorriqueños que más éxito continúa cosechando en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que siempre tuvo claro que la música era su vida, y no dudó en luchar al máximo para poder hacer su sueño realidad. Finalmente, lo ha cumplido, ¡y de qué manera! Hace tan solo unas cuantas horas, Bad Bunny hizo posible que sus fans estuvieran en alerta tras la aparición de un par de sillas blancas de plástico en varios de los principales estadios de todo el mundo. Eran las mismas sillas que aparecían en su último álbum, por lo que tenían claro que el puertorriqueño tenía algo que ver en ese misterioso hallazgo. No tardaron en darse cuenta de que se trataba de un adelanto de lo que estaba a punto de suceder.

¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de, finalmente, anunciar las fechas del Debí Tirar Más Fotos World Tour que, tal y como prometió el propio artista, pasará por España. Tal y como suponíamos, precisamente por la aparición de esas dos sillas blancas de plástico en dos estadios de nuestro país, el puertorriqueño va a actuar en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona y en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Concretamente, el show que dará en la Ciudad Condal será el 22 de mayo de 2026, mientras que en la capital actuará hasta en dos ocasiones, en los días 30 y 31 de mayo de 2026. Cabe destacar que en las tres citas, el concierto comenzará a las 21:00 horas. Por lo tanto, de manera oficial, existe una cuenta atrás para poder ver a Bad Bunny en nuestro país presentando su exitoso álbum Debí Tirar Más Fotos.

Cuándo salen las entradas de Bad Bunny

Debemos tener en cuenta que el puertorriqueño no solamente ha anunciado las fechas para nuestro país, sino las del Debí tirar más fotos World Tour al completo. A su vez, se ha comunicado la fecha oficial en la que se pondrán a la venta las entradas para poder verle en directo. Así pues, los seguidores de Bad Bunny podrán acceder a la venta general de entradas tanto para Madrid como para Barcelona a partir de las 12:00 horas del viernes 9 de mayo, estando disponible la cola virtual desde las 11:45 horas.

Ahora bien, no todo queda ahí, ya que va a haber una preventa de entradas para los conciertos de Bad Bunny en España. Para poder acceder a ella, debes estar registrado en LiveNation.es y, tan solo un día antes, podrás adquirir tus tickets, concretamente el jueves 8 de mayo a partir de las 13:00 horas (con acceso a la cola virtual desde las 12:45 horas).

¿Dónde puedo comprar las entradas?

En los puntos de venta habituales, como son LiveNation (sobre todo si hablamos de la preventa) y Ticketmaster, tanto para los conciertos de Madrid como para el de Barcelona. Lejos de que todo quede ahí, también se puede acceder a la página desde web oficial del tour, que es depuertoricopalmundo.com

¿Cuánto costarán las entradas para los conciertos de Bad Bunny?

Por el momento, se desconoce el precio que costarán los tickets para los tres conciertos anunciados en España. Eso sí, se puede tener una aproximación, ya que sí que han salido a la luz los precios de los conciertos que dará en Países Bajos. Según la página oficial de Ticketmaster de este país, los precios oscilarían desde los 93 euros en la parte más alta de la grada, hasta los 170 euros en la mejor zona de pista o de grada, mas gastos de gestión. Por si fuera poco, debes tener en cuenta que hay paquete VIP, de la que no se ha especificado ni el precio ni lo que incluye.