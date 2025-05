No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. El pasado lunes 5 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que tuvieron la oportunidad de conocer a Nieves. La soltera se animó a celebrar el noveno aniversario del programa y, además, intentar encontrar el amor. «Soy moderna, soy la Shakira de los gitanos, pero morena y más gordita», confesó en su presentación. Tras saludar a Carlos Sobera, le confesó que trabajaba en eventos bailando, y se hacía llamar nada más y nada menos que ‘La gato negro’.

Su objetivo en First Dates era enamorarse por una razón muy concreta: «Todos me han salido rana, más bien renacuajos. Creo que me he vuelto muy exigente. Es que mi autoestima está a mil por hora». Además, reconoció que quería buscar a un hombre que «ame muy a lo profundo». Un concepto que sorprendió al presentador, que no dudó en hacerle la siguiente pregunta: «¿Eres intensa en el amor?». Nieves decidió ser completamente honesta: «Un poquito, y tóxica también. Soy celosa, un poquito, bastante. Pero soy ‘La gato negro’ y busco un león, no busco un gatito… para eso ya estoy yo». Su cita para esa noche era José, que no dudó en definirse de la siguiente manera: «Me considero una persona graciosa por naturaleza, no es porque yo lo intente hacer». Además, regaló al presentador una ramita de romero que le había dado su abuela: «Para que salga lo malo y entre lo bueno».

Nada más conocerse, Nieves no pudo evitar sentirse profundamente decepcionada con José: «Yo me esperaba a un tío tipo Can Yaman o El Duque, y ha entrado el oso de Masha…» Tras intercambiar unas palabras, los solteros pasaron hasta la mesa que tenían reservada para la ocasión, con el objetivo de empezar a conocerse.

No tardaron en darse cuenta de que tenían algo en común, puesto que el soltero era churrero y a ella le fascinaban los churros: «Aunque engordan mucho», confesó. Lejos de que todo quede ahí, los comensales se dieron cuenta de que las series y las películas les apasionaban, sobre todo las de Disney. Es más, los dos tenían tatuajes que tenían relación con esta temática. «Tenemos cierto parecido con Stitch», aseguró Nieves.

En la decisión final de First Dates, José se mostró decidido a tener una segunda cita con ella: «Me lo he pasado muy bien». A pesar de todas las cosas que tenían en común, la soltera se negó en rotundo a volver a tener un encuentro con el comensal: «No me veo con él de pareja, pero puede venir a Granada a verme como amigos».