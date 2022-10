‘La Emperatriz’: ¿Habrá segunda temporada de la serie de Netflix?

La plataforma de Netflix ha vuelto a renovar su cartelera y está vez lo ha hecho de la mano de un nuevo drama histórico. Siguiendo los pasos de Bridgerton, ficción de época y romance que ha cosechado un éxito a nivel global inigualable, La Emperatriz nos narra la historia de Elisabeth, la emperatriz de Austria que reinó entre 1854 y 1898.

Protagonizada por la actriz Devrim Lingnau en el papel de la soberana, y también por el actor Philip Froissant, como su marido Franz Joseph en la ficción, la serie se ha presentado con un total de 6 capítulos. El comienzo de una historia cuya escena final en el último episodio ha dejado a todos con la misma pregunta. ¿Habrá segunda temporada?

Just your average boy meets girl love story… except the boy is the Emperor of Austria and the girl is about to disrupt every plan this royal family had.

The Empress is now on Netflix. pic.twitter.com/fv507BOYRH

— Netflix (@netflix) October 3, 2022