Emma García se pronuncia tras confirmarse el casting completo de ‘Supervivientes 2023’

A tan solo unos días del estreno de la nueva edición de Supervivientes, hasta hace nada se han estado dando a conocer todavía algunos de los nombres de los integrantes del casting. Este fin de semana, se han desvelado los últimos de ellos y Emma García ha hecho una confesión sobre los nuevos participantes.

El reparto de concursantes en sí es tan importante como todo aquello que va sucediendo durante el concurso. No solo las narrativas enganchan, sino que un personaje de famoso de la televisión puede garantizar un público fijo a Telecinco incluso desde antes de empezar el reality. Este año junto a nombres conocidos de Mediaset como Raquel Mosquera, Adara Molinero, Patricia Donoso y Asraf Beno aparecen otros de, por ejemplo, famosos actuales de internet como tiktokers, influencers o deportistas.

¡Aquí tenéis los posados oficiales! 🔥 El próximo jueves a las 22:00h, gran estreno de #Supervivientes2023 en @telecincoes 🌴📺https://t.co/ZpDTF0iPJZ — Supervivientes (@Supervivientes) February 26, 2023

Emma García ha presentado en Fiesta a algunos de estos nombres y ha sido muy transparente respecto a sus impresiones sobre el casting. “Si pensáis que me voy a saber todos los nombres y apellidos de los supervivientes… Tenéis a una presentadora espabilada pero no tanto”, se ha pronunciado con total naturalidad. El comentario ha sido en tono de broma y solamente será cuestión de tiempo que la periodista se aprenda todos los nombres.

Por otro lado, al menos la identidad de uno de los nuevos supervivientes seguro que no entraña desconocimiento alguno por parte de la presentadora. Sergio Garrido, paparazzi y colaborador de Fiesta, es uno de estos nuevos rostros que dan el salto por primera vez al mundo de la televisión y los realities.

Es de lo más normal no conocer a algunos de los participantes ya que, aunque son famosos, no tienen un nivel de fama que les permita llegar a todos los públicos. Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, considera este hecho como positivo y cree que algunos de ellos son una “joya en bruto”. Supervivientes 2023 comienza a rodar el próximo jueves 2 de marzo, así que no queda nada para conocer qué nuevas tramas entre concursantes desarrollará la nueva edición.