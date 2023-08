Emilia Clarke se pronuncia sobre el inesperado final de ‘Invasión secreta’

Disney+ estrenó el pasado 21 de junio de 2023 la serie Invasión Secreta. En ella Nick Fury deberá proteger la Tierra de la invasión de una raza alienígena y salvar una vez más a la humanidad. Una de las protagonistas es Emilia Clarke que interpreta el papel de G’iah, una mujer perteneciente a esta facción rebelde.

El final de la serie en lo que concierne sobre todo a este personaje no ha convencido del todo a algunos fans de Marvel. La actriz ha hablado un poco sobre el último episodio de este ultimo lanzamiento de la franquicia de superhéroes y ha decidido desmarcarse de la polémica. Ella ha resaltado principalmente lo increíble que fue rodar algunas de las escenas y algún que otro momento decepcionante.

Emilia Clarke has opened up about performing her big scene in #SecretInvasion’s finale: “I literally was like, this is my best day ever…» Full quote: https://t.co/NZ8Nlb99rp pic.twitter.com/KwtFKXTTel — MCU – The Direct (@MCU_Direct) July 30, 2023

En una entrevista para la web oficial de Marvel, ha explicado que ese rodaje fue el “mejor día” de su vida. “Soy una chica a la que le gustan los parques temáticos. Dame un trapecio. Dame una montaña rusa. Se sintió exactamente así. Me reía todo el tiempo. No podía dejar de reírme. Realmente fue el día más divertido que he tenido nunca en el set”, cuenta Emilia Clarke. Sin embargo, no todo fue tan bonito.

Todos los superhéroes tienen sus propios movimientos y habilidades. Hacen saltos increíbles, vuelan… Muchas veces están apoyados por efectos especiales, pero otras no. La interprete de G’iah ha tenido que hacer alguna escena que ha resultado incómoda al tener que fingir estas acciones. “Simplemente te quedas allí y luego tienes que salir de la pantalla. Estás como, bueno, en realidad no puedo volar. Y no estoy conectada a los cables en este momento, así que voy a tener que hacerlo. Haz la cosa más tonta que hayas hecho nunca y simplemente luce realmente mala. Y luego salta. Eso es exactamente”, explicaba la británica. Además, lo define como: “El movimiento anticlimático más grande”.

La actriz participa en una épica lucha final en el final de Invasión Secreta en la que, tras adquirir los poderes de 22 de los superhéroes más icónicos de Marvel de los últimos años, vence al villano principal. Aunque G’iah se pasa al bando de los buenos, muchos de los fans no han estado de acuerdo con que se convierta en una super alienígena y otros lo han visto predecible.

Está escena de Giah me parece de lo más rescatable del final de Secret Invasion. Emilia Clarke estuvo espectacular y ahora necesito más de ella en Marvel 🥺😍👏#SecretInvasion #InvasiónSecreta#Giahpic.twitter.com/If98QGRrAf — Laura Geek ⚯͛ 💙🏳️‍🌈🌻 (@laura_geek28) July 26, 2023