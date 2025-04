La llegada del mes de abril está relacionada con el comienzo del tiempo primaveral, pero también hay costumbres que se repiten desde hace 16 años y que nada tienen que ver con la meteorología. Elena Furiase, actriz e hija de Lolita Flores y Guillermo Furiase, vuelve a ser protagonista por su sonada aparición en el programa Password, concurso que se emitió en los inicios de Cuatro (que años más tarde recuperó Antena 3 con Cristina Pedroche) y que era presentado por Luján Argüelles. Allí se produjo el recordado ‘abril’ y ‘cerral’ que cada año persigue a la nieta de Lola Flores, aunque parece que este año se lo ha tomado con mejor humor.

Hay que recordar que todo se debe a una divertida confusión en la que Elena le decía a la concursante la palabra abril, para que ella contestase mayo, que era la respuesta correcta. Pero fruto de los nervios, la joven a la que ayudaba le entendió ‘abrir’, por lo que su respuesta fue «cerrar». Pese a que insistió en pronunciar con más intención, para que entendiese que se trataba del mes de abril, la joven siguió fallando y no se le ocurrió otra cosa que responder con la palabra «cerral». Como era de esperar, las risas fueron incontrolables en ese momento, especialmente para la actriz, que no dejaba de repetir que era lo mejor que había escuchado en su vida. Este descuido hay que tener claro que se debió a que era un especial navideño del concurso en el que participaban niños, por lo que los nervios jugaron una mala pasada, pero dejaron uno de los grandes momentos de la historia de la tele.

Desde entonces, especialmente con la aparición de redes sociales como Twitter (ahora bautizado como X), los usuarios celebran la llegada del nuevo mes con memes y compartiendo aquel vídeo hasta la locura. Elena Furiase, lejos de tomárselo con humor, durante mucho tiempo ha renegado de aquello y ha llegado a pedir que no se la mencione o etiquete en los comentarios, dejando claro que estaba cansada de aquello, pese a que no queda en mal lugar.

Pero el tiempo lo cura todo y en 2025 la hija de Lolita parece que está abrazando este meme, tanto que el día 31 de marzo, cuando sólo faltaban horas para la fecha señalada, ha avisado de lo que se venía. «Te despido, querido y lluvioso marzo. Abril, calienta que salimos», una frase que ha escrito junto a una carita de risa, demostrando que ya no está tan cansada de aquello.

Este año parece estar decidida a aprovechar el tirón, como Mariah Carey con su canción navideña, aunque por el momento la jugada no le ha salido como esperaba, ya que ha tenido que borrar una publicación en su cuenta de Instagram por el revuelo montado. «He borrado los dos stories anteriores, porque he puesto un story en el que decía: ‘En abril, aguas mil’ ya no se lleva. Hemos desbancado a un refrán milenario. Pero lo decía por los mensajes que me llegan, como cada año, por el abril-cerral», así ha comenzado su explicación.

«Entonces, me han llegado más mensajes todavía diciéndome: ‘No cantes victoria todavía, mira lo que viene’, y yo no me refería a las lluvias», de esta manera ha lamentado que para una vez que se suma a las bromas con este tema le salga mal y no se entienda.