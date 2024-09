Edurne recibe el apoyo de David De Gea tras su último logro profesional: «Lo hemos conseguido»

Edurne se encuentra viviendo de uno de los mejores momentos de su carrera profesional, y ella misma lo ha confirmado. La artista madrileña presentó el pasado 30 de agosto su nuevo proyecto discográfico. Un trabajo musical que fue presentado bajo el título de Éxtasis y que tomó el relevo de su aclamada Catársis. La cantante ha decidido enfocar su carrera profesional en el ámbito musical, y parece que su esfuerzo ha conseguido muy buenos frutos. Pues, a pocos días del estreno de su nuevo disco, ya ha podido celebrar que ha logrado posicionarse como la número 1 en ventas en nuestro país. Un hito muy especial para la artista que, como no podía ser de otra manera, ha querido celebrar con su querido público.

Éxtasis es el álbum más escuchado y vendido del momento en España, y así lo ha dejado reflejado Promusicae. Por ello, y completamente emocionada, la cantante de 38 años ha querido compartir un bonito mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. «Dios. Aún sigo emocionada. Os parecerá una chorrada pero hace 18 años que empecé en la música y me siento en el mejor momento gracias a vosotros. Éxtasis es mi primer disco número 1», comenzó escribiendo. Unas palabras que han llegado acompañadas de un carrusel de imágenes.

«GRACIAS de corazón por hacerlo posible. Me dejaré el alma en devolveros el cariño que me dais. Lo celebramos en el Teatro Eslava. Y gracias a toda mi gente… ¡lo hemos conseguido chicos!», concluye. De esta manera, Edurne ha querido celebrar su primer número uno con una pequeña fiesta junto a su equipo y junto a su marido, David de Gea.

El deportista se ha convertido en su principal apoyo desde que se conocieron. Por ello, verla crecer a nivel personal y profesional ha sido todo un orgullo para él. Y es que, Éxtasis es un proyecto donde la cantante refleja madurez artística y mezcla su característico pop con los sonidos electrónicos de su segundo trabajo, Illusión.

Asimismo, para este proyecto la madrileña ha contado con la colaboración de grandes compañeros de profesión. Pues, sin dudarlo dos veces, ha apostado por fusionar su voz con la de artistas como Nia en Te quedaste solo, Yarea en Mis motivos y Mar Lucas en La playlist. Un trabajo compuesto por un total de 13 canciones que han dejado a todos con ganas de más.

Edurne abandona Got Talent

El pasado mes de marzo, los principales medios de comunicación del país se hicieron eco de una de las noticias más inesperadas del momento: el abandono de Edurne de Got Talent. Tal y como ella misma comunicó en sus redes sociales, ha decidido alejarse del programa, tras ocho años, para centrarse al completo en su carrera musical.

«Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera», explica. «Gracias a todos mis compañeros del jurado y a Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… No se me ocurre nadie mejor con quien haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero», concluyó.