La artista Dua Lipa ha concedido una entrevista a ITV News, el boletín de noticias en la red de televisión británica, en la que ha hecho unas sinceras declaraciones.

La cantante internacional se ha declarado feminista en varias ocasiones. Y ella misma, es el claro ejemplo de una mujer, fuerte, libre, trabajadora y exitosa. Que mejor ejemplo que ella para dar visibilidad a la lucha por la igualdad de género. Durante la entrevista ha explicado que es consciente de las artistas mujeres deben esforzarse más para tener el mismo reconocimiento que los hombres, y de la tristeza que eso supone, aun siendo ella más conocida que muchos hombres de su misma profesión.

Siguiendo con el tema de la igualdad, también quiso abordar los problemas de las redes sociales durante la entrevista. Afirmando que en la batalla por la igualdad, las acciones de las personas en las redes sociales pueden dar una imagen equivocada de cómo son esas personas en la vida real, y más si son personajes públicos, ya que a ellos se les mira todo con lupa. Además, no entiende por qué si la lucha por la igualdad la encabezan las mujeres luego “Hay un lado más oscuro cuando entras en las redes sociales, y parece que las mismas personas están predicando esa igualdad, son las que más comentarios destructivos hacen a otras mujeres como ellas”, ha explicado la cantante.

Was a joy to watch @NinaNannarITV interview @DUALIPA today for @itvnews at Ten. Here they cover her rise to international music fame, women supporting each other, and the pressures of social media – https://t.co/lYIaYI1nq1 via @YouTube

— Imogen Barrer (@imogenbarrer) 5 de marzo de 2019