‘Dos vidas’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está sorprendiendo a todos y cada uno de sus seguidores. El pasado miércoles 19 de enero pudimos disfrutar del capítulo 241 donde vimos cómo, en el momento más inesperado, Sergio regresa a Robledillo. ¡Era lo único que le faltaba a Julia!

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 242 de ‘Dos vidas’. Es entonces cuando vemos que la presencia de Sergio en el pueblo ha logrado descolocar, y mucho, a Julia. No solamente por el hecho de que se presentó sin avisar, sino porque tiene serias sospechas de que su ex pareja ha vuelto con unas intenciones muy concretas.

Lo cierto es que, más allá de Julia, los que están realmente preocupados por el regreso de Sergio son nada más y nada menos que Tirso y Leo. Mario, por su parte, reconoce que está verdaderamente sobrepasado por todo lo que ha sucedido en los últimos días con su sobrina. A tal punto llega la cosa que está pensando en volver a La Coruña.

Viajamos a Río Muni y somos partícipes de cómo Carmen reconoce que tiene una preocupación más que mantener en secreto su matrimonio con Kiros y no ser descubiertos en el intento. Estamos hablando, cómo no, de su padre don Francisco. Éste no está pasando por su mejor momento a nivel personal, y la joven no sabe cómo ayudarle.

Linda, como consecuencias de las últimas novedades que ha tenido su vida, está planteándose la posibilidad de tomar una de las decisiones más drásticas. ¿En qué consiste, exactamente? En dejar, para siempre, a Faustino. Lo cierto es que el chico, por su parte, le deja claro que no está dispuesta a perderla. ¡Ni mucho menos! Víctor, por su parte, está dispuesto a denunciar a Ventura ante las autoridades. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.