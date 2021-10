‘Dos vidas’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más nos está sorprendiendo, y siendo honestos no es para menos. El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 180 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Cloe se veía absolutamente incapaz de acercarse a Dani.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 181 de ‘Dos vidas’. Somos partícipes de cómo Leo se ha acercado a Julia para hacerle saber su gran secreto. Lo que el joven ni tan siquiera imaginaba es que ella ya está informada de todo: él fue quien escribió los famosos artículos sobre su vida.

Vemos cómo la relación entre Dani y Cloe continúa siendo muy distante. Lo que el joven no esperaba es que, de un momento a otro, empezaría a tener cierta esperanza a la reconciliación. Después de todo lo que ha sucedido entre ellos, ¿volverán a ser amigos? ¿Volverá esa confianza que creen perdida?

DIRECTO 🔴| ¡ÉSTO ERA INEVITABLE! ¡Sebas cuenta a Julia que Leo es el autor de los artículos del periódico! 😨😨😨 ➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/LOloHtOp7S — RTVE Series (@SeriesRTVE) October 20, 2021

Viajamos a Río Muni y vemos cómo don Francisco, con el apoyo de su hija, parece que no se deja amedrentar ante los continuos desprecios y las amenazas por parte de Ventura. Tanto es así que el hombre no duda un solo segundo en confirmar al padre de Víctor que le disputará la ansiada presidencia en el Círculo de Empresarios.

Somos partícipes de cómo a Carmen se le ha ocurrido la maravillosa idea de presentar, de un modo completamente distinto, la candidatura de su padre. Eso sí, debe hacer todo a espaldas de Patricia, puesto que aún no sabe absolutamente ningún detalle del asunto. ¿Cuál será su reacción?

Inés, por su parte, ha recibido una visita de lo más insólita. Estamos hablando de, cómo no, la llegada de su marido a la librería. Ventura no ha llegado con intenciones de charlar, sino a plantear a la mujer una exigencia con la que se marcará un antes y un después en muchísimos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.