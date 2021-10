‘Dos vidas’, poco a poco y con el paso del tiempo, se está ganando a pulso un hueco en los corazones de miles de espectadores de La 1 de Televisión Española. Recientemente tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 179 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Leo se siente cada vez más presionado por Mario.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 180 de ‘Dos vidas’. Viajamos a Río Muni y vemos cómo Carmen prefiere seguir manteniendo las distancias con Víctor, a pesar de que él esté absolutamente destruido por este hecho. La joven cree que es el momento más que perfecto para tomar la iniciativa.

Por lo tanto, tiene que estar o con Ventura o contra él. Esto está por encima de cualquier tipo de sentimiento que pueda tener hacia Víctor o, incluso, contra Kiros. Ventura, por su parte, ha descubierto que don Francisco ha optado por disputarle la presidencia en el Círculo de Empresarios.

Algo que, como era de esperar, no está dispuesto a permitir. Es consciente de que Carmen está detrás de esta decisión, por lo que el empresario decide hacer una visita tanto a padre como a hija. Viajamos a Robledillo y somos partícipes de cómo Julia siente que cada día que pasa está más cerca de Leo.

Es más, la joven no ha dudado en hacer una confesión a Elena: le gusta absolutamente todo de él. Lo que todavía conoce, claro, ya que todavía no ha descubierto la verdadera identidad de Leo. Ahora bien, conforme están avanzando las entregas, parece que la dueña del taller no tardará en descubrir lo que está sucediendo.

Cloe se convierte en una de las grandes protagonistas ya que es consciente de que su gran amiga del alma, María, en realidad es Dani. Por lo tanto siente que tiene sentimientos encontrados. Por una parte le cuesta acercarse a él pero, por otra, le necesita muchísimo. ¿Qué paso dará, después de todo?