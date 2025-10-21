Detenida ‘La Mafias’, estrella de Onlyfans y TikTok, relacionada con un cártel criminal mexicano

Joselyn Yahaira Hernández es conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Mafias’ o también con el apodo de la ‘Tiktokera de barrio’, unos motes que se ha ganado gracias a sus contenidos en la red. Esta mexicana es conocida en TikTok, pero también es una habitual de OnlyFans, donde vendía contenidos eróticos a sus miles de seguidores, ha sido detenida por la Policía mexicana por ser acusada de cometer un robo con violencia en la colonia de Tablas de San Agustín, situada en México D.F.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta joven de 23 años circulaba en una moto, cuando paró para intentar intimidar a una persona mediante amenazas con un arma, todo para robarle el teléfono móvil y el dinero en efectivo que tenía en esos momentos. Aunque para la opinión general puede ser una desconocida, en TikTok llegó a acumular más de un millón de seguidores, aunque su cuenta ahora mismo está oculta, para evitar los comentarios que la detención pueda provocar.

En la plataforma de contenido erótico también acumula miles de seguidores, que compran su suscripción a un precio de 6,99 € al mes, donde se publicita de la siguiente manera: Contenido erótico exclusivo cada semana🔥 😉 ‼️NO HAGO CONTENIDO PERSONALIZADO. Que no te engañen ja, ja, ja ‼️ 🚫No porno🚫 No explícito 🚫.

La víctima del robo, otra joven de 25 años, denunció lo ocurrido, dando una descripción detallada de la moto y de la vestimenta que tenían sus asaltantes, pistas que sirvieron para que las cámaras de la zona pudieran localizarlos rápido. Una vez avistados, las autoridades acudieron a su detención, pero ‘La Mafias’ puso resistencia, llegando a protagonizar una persecución por varios barrios de la capital azteca.

La tiktoker fue detenida junto a Luis Enrique Olivares, un hombre de 20 años, que fue atrapado antes que ella en plena huida. Los agentes pudieron comprobar que la joven portaba los objetos robados a la denunciante, por lo que los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público, acusado de robo a mano armada.

Según medios locales, ‘La Mafias’ apenas habría pasado la noche en la cárcel femenina de Santa Martha Acatitla tras la petición de la Fiscalía, pero fue puesta en libertad hasta que haya una sentencia sobre su caso. Pero no es la primera vez que Joselyn tiene problemas con la Justicia.

Conocida por aparecer en sus vídeos en la red presumiendo de ropa, coches y motos de gran valor, en más de una ocasión también lo hacía en compañía de gente armada, lo que hizo levantar las sospechas. Esto le hizo sufrir en el año 2021 un ataque frente a su domicilio, situado en la colonia Morelos, una de las más peligrosas de la México D.F.

Ella salió ilesa de ese enfrentamiento, pero el que era su pareja en aquel momento falleció debido a los disparos. Tres personas, montadas en dos motocicletas acudieron al lugar en el que estaban la joven y su pareja, además de otras personas, abriendo fuego de forma indiscriminada contra todos ellos.

Supuestamente, esa pareja pertenecía La Unión Tepito, un conocido y peligroso grupo criminal mexicano que realiza todo tipo de crímenes: desde asesinatos, robos hasta clonación de tarjetas de crédito, secuestros y venta de drogas.