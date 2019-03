La cantante no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su compañera en público

Ariana Grande no sólo arrasa con su música, sino que demuestra no tener miedo a los nuevos horizontes lanzándose a hacer cualquier cosa en cualquier ámbito, no necesariamente tiene que ser musical.

La última colaboración random de la que hemos tenido noticias está relacionada con la famosa marca ‘Starbucks’, para la que ha sacado una bebida llamada ‘Cloud Macchiato’, “diferente a cualquier cosa que hayas probado antes” según ella misma describía. Se trata de una bebida compuesta por leche y café, con opción a combinar entre canela y caramelo. Muy en la línea de los productos que esta famosa cafetería ofrece. Además, puede pedirse tanto en frío como en caliente.

De momento solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, aunque estamos seguros de que muy pronto se servirá en todos los ‘Starbucks’ del mundo.

Sus compañeras de profesión no han querido perderse la oportunidad de probar esta nueva bebida, y una de ellas ha sido Demi Lovato.

En medio de todo el revuelo que se ha formado a raíz del estado de gravedad en el que se encontró a Lovato hace unos meses, la cantante ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su amiga Ariana.

Lo ha hecho a través de Instagram Stories, donde ha colgado una captura de pantalla donde podemos ver una conversación privada en la que Demi le dice: “estoy muy orgullosa de ti, por tu Grammy y por todo. Pero es que además tienes tu propia bebida en ‘Starbucks. Hoy te estoy celebrando con mis oídos y mis papilas gustativas de una forma espeluznantemente heterosexual”, Grande le respondió riendo y dejándole saber “I love you”.

📷| Demi Lovato a través de Instagram Stories: “Women supporting women ya know? 😂☁️☕️” pic.twitter.com/nDyv9n3lT5 — Ariana Grande Spain (@AGrandeSP) 6 de marzo de 2019

Además, acompañaba la captura con el mensaje ‘Women supporting women’ (“mujeres apoyando a mujeres”), muy importante a día de hoy en el movimiento feminista ya que destaca la importancia de que las mujeres se vean como compañeras y no como rivales.