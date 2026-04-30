No es ningún secreto que David Bustamante, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los artistas más queridos y reconocidos de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Todo comenzó cuando decidió participar en la primera edición de Operación Triunfo, sin tan siquiera imaginar que formaría parte de una generación que logró marcar un antes y un después en la televisión y en la industria musical de nuestro país. Desde entonces, el de San Vicente de la Barquera no ha dejado de trabajar en su proyecto, tratando de superarse cada día más, con cada canción y con cada álbum que va sacando a la luz. Recientemente, hemos podido verle en el programa 100% Únicos, donde tuvo la oportunidad de sincerarse como nunca sobre muchos aspectos.

De esta forma, los espectadores de Cuatro fueron testigos de cómo Nuria Garrido, una reportera con TEA, dio paso a uno de los momentos más emotivos de la noche, puesto que quiso saber cómo recordaba a Álex Casademunt, su compañero en Operación Triunfo y con quien forjó una estrecha amistad. Como era de esperar, después de lo vivido tras su trágico fallecimiento hace unos años, David Bustamante no pudo evitar emocionarse al recordarle. «Fue de los primeros amigos que hice en el casting. Nos hicimos como hermanos y vivimos cómo nos cambió la vida de repente a los dos», recordó, entre lágrimas. Es más, no tuvo reparos a la hora de hacer hincapié en que esa amistad que ambos tenían quedó sellada para siempre con una canción que les marcó para siempre.

«Con él canté la canción más importante de mi carrera, Dos hombres y un destino», aseguró David Bustamante en 100% Únicos. Además, desveló que esa unión con Álex Casademunt no ha quedado en el pasado, sino que continúa presente en cada una de sus actuaciones: «Siempre lo tengo muy presente y en cada concierto le hago un homenaje sentido, porque sé que, de alguna manera, tiene que estar desde ahí arriba viéndome orgulloso».

Lejos de que todo quede ahí, el de San Vicente de la Barquera quiso añadir algo más: «Se fue demasiado pronto: era increíble, arrollador, muy divertido». Fue entonces cuando Nuria sorprendió al artista al dedicarle, precisamente, Dos hombres y un destino, a la que se fueron sumando, poco a poco, el resto de reporteros del programa.

Como era de esperar, David Bustamante decidió unirse también, terminando la canción visiblemente emocionado. ¡Era algo que no podía evitar, ni mucho menos! Con posterioridad, otro reportero de 100% Únicos quiso saber cuál era el tema que le había cambiado la vida para siempre.

David Bustamante lo tuvo claro, y fue Dos hombres y un destino, su colaboración con Álex Casademunt: «Fue número uno en 17 países y me abrió las puertas de lugares como Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos. Esa canción me abrió las puertas del mundo», recordó. Sin duda, fue una de las mejores épocas de su vida, tanto a nivel personal como profesional. ¡Y no es para menos!