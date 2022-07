David Bisbal sobre su vigésimo aniversario: “Todo el sufrimiento de estos años ha merecido la pena”

El equipo de Happyfm asistió este jueves, día 28 de julio, a la rueda de prensa convocada en el Teatro Real de Madrid en honor al vigésimo aniversario de la trayectoria musical de David Bisbal. En esta, el artista pudo aclarar muchas de las incógnitas que había con respecto a su vida personal y profesional, y nos dio todos los detalles que harán de su 20 aniversario en la música algo inolvidable.

David Bisbal es un artista muy versátil. El cantante, que fue conocido desde un principio por su afán a la rumba y a la bulería y que ahora se le reconoce más como una estrella del pop, ha sido capaz de dominar muchos géneros musicales con su talento innato. Según el artista, el hecho de que existan retos en su vida no le asusta para nada, es más, los necesita para cumplir sus sueños.

“Tengo muchos sueños… Lo que verdaderamente me gusta de la industria musical es la mezcla de estilos. No sé lo que pasará de aquí a veinte años, pero lo que sí sé y lo que más me gusta de la música es que te pone retos. Los retos son necesarios”, explicaba ayer el intérprete de Bulería en una de las ruedas de prensa más especiales para él.

Nuestra compañera Selene Martínez está presente en la rueda de prensa para celebrar el 20 aniversario de David Bisbal en la industria musical 😍 ¡Viene con muchos proyectos y sorpresas bajo el brazo! 👏 #davidbisbal pic.twitter.com/vxjz11yQXG — Happy FM (@HAPPYFMRADIO) July 28, 2022

Para David Bisbal, “el ritmo latino” es lo suyo, aunque bien es cierto que, en la mayoría de sus canciones, siempre acaba introduciendo el flamenco que tanto lleva en las venas: “No hay una linealidad en mi música, siempre me ha gustado mucho mezclar géneros para que la gente no se aburra, aunque sí es cierto que me gusta cantar de forma aflamencada algunas partes de mis canciones, me siento como pez en el agua”, expresaba el andaluz.

El artista, que aboga por retarse profesionalmente cada día experimentando con diversos géneros musicales y colaborando con numerosos artistas de espectros diferentes al suyo, confesó que, aunque siempre le ha apasionado jugar con la mezcla de géneros, tiene marcado como el mayor de sus retos el género urbano. ¿Quién sabe? Quizás en un futuro no muy lejano se lance a la piscina y colabore con algún artista de este mundo tan lejano para el almeriense…

DAVID BISBAL NO HA PERDIDO SUS RAÍCES

Aunque es cierto que el artista se encuentra actualmente más cercano al mundo del pop que al mundo del flamenco, también es cierto que, tal y como David Bisbal manifestó: “Jamás he perdido la conexión con mi tierra”.

El artista se abrió en canal durante la rueda de prensa de ayer para decirnos que “el camino no ha sido para nada de rosas”, y que, aunque actualmente no resida en Almería, tierra que le vio nacer, este, siempre que visita su ciudad natal se evade de todo.

“Cada vez que voy a Almería, para mí, es un sueño. Cuando me meto al mar pienso: ‘para esto trabajo tan duro’”, confesó Bisbal al recordar su tierra con una ligera sonrisa en su rostro. Está claro que el cantante ha tenido que “batallar mucho” en el mundo de la música para llegar a ser, veinte años después, la persona que es, tanto personal como profesionalmente.

Aun así, el artista almeriense asumió que “he aprendido mucho y todo el sufrimiento durante estos años ha merecido la pena”. Cuando le preguntamos acerca de sus exitazos como Ave María o Corazón Latino, con los que no empezó su carrera profesional, pero sí empezó a darse a conocer, David Bisbal confesó que esta “es una época de la que apenas

recuerda algo” y que “estaba sobresaturado de trabajo”.

Aún así, quiso hacer saber que, en su próximo concierto, el que va a ser el más especial para él, va a estar “de vuelta a las rumbas”.

TODOS LOS DETALLES ACERCA DE SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

No nos cabe ninguna duda de que el próximo 19 de noviembre va a ser una fecha que tanto el artista como sus mayores fans recordarán para el resto de sus vidas. Esta fecha está señalada en nuestros calendarios ya que el artista celebrará su vigésimo aniversario como cantante en su concierto exclusivo en Almería.

Y es que no podía celebrarse un acto tan esperado y especial para el artista fuera de su tierra. Según David Bisbal: “Me ofrecieron hacer el concierto en ciudades más grandes, como Madrid o Barcelona, para que tuviera asegurado que iba a venir mucha más gente, pero no podía ser así, tenía que ser en mi tierra”.

El intérprete de Tú Me Delatas, nos aclaró por fin cuándo será la fecha en la que las entradas a su próximo concierto saldrán a la venta… ¡El cinco de septiembre! Así que ya podemos estar al tanto de todas las novedades.

David Bisbal también confesó en primicia que está trabajando con el equipo de Movistar para la realización de su documental, con motivo de su vigésimo aniversario, y que este proyecto le tiene fascinado. Y, aunque no nos dio grandes detalles de su lanzamiento, afirmó que lo podremos ver “muy pronto”.