Danna Paola se encuentra en la cresta de la ola a nivel profesional, tanto en la industria musical como en la audiovisual. Una estrella de la cabeza a los pies que, como no podía ser de otra forma, ha conquistado el corazoncito de miles de personas alrededor del mundo.

Uno de los que quedó completamente flechado por la actriz mexicana fue Edu Vázquez, un fan que la interceptó en el aeropuerto de la Ciudad de México y que nada más verla se arrodilló para pedirle matrimonio. Un acto que Danna Paola no vio venir y por el que se mostró completamente sorprendida, respondiéndole al chico que “era muy joven para casarse”, pero que aceptaba solo como amigos.

A pesar de la negativa, el joven se mostró completamente pletórico en sus redes sociales. “Gracias por siempre ser tan linda conmigo, aún recuerdo que hace algunos años te veía súper inalcanzable y difícil de conocer y ahora ya hasta me conoces, me haces demasiado feliz te quiero muchísimo, sin duda no me equivoqué en elegirte como ídolo. Nos vemos pronto bonita. !Amigoooos! No saben lo feliz que estoy de compartirles esto ¡Le pedí matrimonio a mi fav de favs, su reacción fue épica!”, escribió.

Pero, eso no quedó ahí. El fan de Danna Paola fue un paso más y para no olvidar el preciado momento se tatuó la fotografía donde se arrodilló para pedirle matrimonio a la compositora mexicana. “¡Ufff! Por fin les puedo mostrar el hermoso tatuaje que me hice, significa muchísimo para mí tener tatuado uno de los momentos más bellos de mi vida», comienza escribiendo emocionado.

«Ahora cada que crea que no puedo lograr algo me voy a mirar el tatuaje y me voy a decir a mí mismo: ‘si pudiste pedirle matrimonio a Danna Paola, lo puedes lograr todo siempre y cuando te lo propongas’”, concluye. Sin lugar a duda, un momento que ni Danna, ni Edu olvidarán.