¿Cuánto dinero va a cobrar Ylenia Padilla por su entrevista en ‘De Viernes’?

Hace unos cuantos años, Ylenia Padilla se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión. No solamente por su participación en Gandía Shore, sino también por formar parte de Gran Hermano VIP, GH DÚO e, incluso, haber sido colaboradora de Sálvame. Fueron muchos meses en los que la de Benidorm no dejó de trabajar en la pequeña pantalla, convirtiéndose cada vez más en alguien habitual en Telecinco. A pesar de todo, de un momento a otro, desapareció sin dejar rastro. Muchos fueron los que se preocuparon muchísimo por su paradero, puesto que pocas personas sabían dónde se encontraba realmente. ¡Era todo un misterio! Después de tanto tiempo alejada de los focos, Ylenia Padilla regresa a lo grande: con una entrevista exclusiva en De Viernes, donde romperá su silencio respecto a muchos asuntos. Entre ellos, el verdadero motivo por el que decidió alejarse de la televisión.

Respecto a este asunto, en el avance de la entrevista, la benidormense dejó claro que «no podía aguantarlo más». Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Ya no estaba feliz, se me empezó a linchar». Es por eso que no tuvo reparos a la hora de coartar por lo sano antes de que fuese demasiado tarde. Pero no todo queda ahí, puesto que, en esa charla personal con Santi Acosta, presentador de De Viernes, Ylenia Padilla ha desvelado en quién se ha apoyado durante estos cinco años en los que se ha mantenido completamente alejada del foco mediático: «He vuelto a mi fe en Jesús». Por si fuera poco, la ex participante de GH DÚO aseguró que «tenía totalmente claro que jamás iba a volver» pero, a la vista está, también ha hecho hincapié en lo siguiente: «Nunca digas nunca».

¿Cuánto cobrará Ylenia Padilla por su entrevista en ‘De Viernes’?

A pesar de que se sabe que es uno de los programas que, actualmente, mejor paga a sus invitados, puesto que incluso se ha llegado a decir que han firmado contratos de 100.000 euros en algunos casos, su directora ha aclarado en más de una ocasión que las cantidades son bastante menores.

La propia Julia Tapia dio a conocer que los cheques firmados eran grandes, pero no como se suele decir: «Normalmente se dan cifras disparatadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esas cifras», explicó al portal Bluper. Un ejemplo lo encontramos en Elisa Mouiláa, que compartió ante el juez la cifra que cobró con su entrevista a De Viernes, las exclusivas suelen estar más cerca de los 30.000 euros.

Otro dato fue el compartido por Gema López, que afirmó que Alejandra Rubio cobró 60.000 euros por contar en el programa que estaba embarazada de su segundo hijo. En el caso de Ylenia, Vibras en Corte ha desvelado que supuestamente habría cobrado 140.000 euros. A pesar de todo, se trata de una cifra excesivamente elevada para lo que suele pagar De Viernes, por mucha expectación que haya para escuchar el testimonio de la de Benidorm.

Cabe destacar que, como suele ser habitual en De Viernes, se trataría de un pack, que consiste en un Scoop con Santi Acosta y una entrevista en directo en Telecinco. Sea como sea, lo que es un hecho es que la entrevista de Ylenia Padilla es una de las más esperadas de esta temporada, puesto que no se sabía absolutamente nada de ella, a pesar de haber sido toda una estrella de la pequeña pantalla. Ahora es el momento de romper su silencio y conocer mucho más sobre su verdadera historia.