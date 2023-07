Cristina Saavedra dice adiós a su temporada más dura con un aplaudido mensaje

En estos meses de verano es de lo más normal ver a los conductores de algunos espacios informativos despedirse para tomarse unas vacaciones. Esta vez le ha llegado el turno a Cristina Saavedra, que ha concluido la temporada con un emotivo mensaje que ha compartido a través de redes sociales.

Esta ha sido especialmente dura para ella ya que venía de una pausa profesional a causa de una dura etapa que estaba atravesando. La muerte de algunos de sus familiares más cercanos le obligó a parar temporalmente y se reincorporaba de nuevo por fin en septiembre de 2022. No ha dejado de ser gratificante su vuelta al trabajo, aunque también ha debido ser a la par complicada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Saavedra (@cristinasaavedra_)

La presentadora de LaSexta Noticias ha publicado una bonita fotografía con todos sus compañeros de trabajo a la que ha acompañado de un mensaje. “Termina mi temporada más difícil. Al dolor solo lo calma el amor y eso no me ha faltado ni un solo día. Este es mi equipo y no podría tener uno mejor. Gracias infinitas, compañeras y compañeros”, escribía agradecida la periodista.

Cristina Saavedra tuvo que hacer frente hasta a cuatro duras pérdidas que comenzaron en 2020. En verano de ese año, perdió a su madrina a causa de la COVID-19. En 2021 perdió a su abuela y a los pocos días comunicaba que una de sus hermanas, la menor, había fallecido tras ser diagnosticada de cáncer. A los pocos meses le encontraban también un cáncer a su hermana mayor. Finalmente, no pudo vencerlo falleciendo en la primavera de 2022.

Dicen que el tiempo todo lo cura, pero también se necesita de cariño para poder sanar. Tras una pausa, la presentadora se reincorporaba en septiembre de 2022 entre los aplausos de su equipo y un ramo de flores a modo de regalo. “Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida. Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros. Gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte”, compartía en sus redes sociales por aquel entonces.