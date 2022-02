Cristina Ramos podría representar a San Marino en ‘Eurovisión’. La artista canaria que en el año 2016 conquistó a España tras ganar ‘Got Talent’, se abre camino y vuelve a ser noticia. En esta ocasión, por haber sido confirmada como participante de la preselección de San Marino para representar al país en ‘Eurovisión 2022’.

Será a través de ‘Una Voce Per San Marino’ donde se elija al representante de San Marino en ‘Eurovisión 2022». Se trata de una gala que al igual que el ‘Benidorm Fest’ en España, sigue los pasos del festival de San Remo y se estrena en este tipo de formatos de preselección de cara al festival europeo.

De esta forma Cristina Ramos, que actualmente se encuentra de promoción por la publicación de su último álbum de estudio, podría convertirse en la representante de San Marino este año. Una noticia que ha pillado completamente por sorpresa a sus fans.

The 10 established acts in Una Voce Per San Marino have been revealed! 🇸🇲

Plus the Freaky Queen herself @senhitofficial returns as host! 🤩https://t.co/7C5Oc0vERk

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 8, 2022