Cristina Porta no puede más. La concursante de la primera edición de ‘Secret Story’ ha reaparecido este jueves a través de su cuenta de Twitter, para dejar claro que su relación con Luca Onestini no es un montaje. Unas declaraciones que se ha visto obligada a hacer después de que se hiciera viral un vídeo de los concursantes de la actual edición del reality en el que hablan la relación de la pareja.

Todo comenzó cuando Laila, una de las concursantes, acusó a Elena de mentir en el reality, y no dudó en lanzar un mensaje mirando a una de las cámaras de la casa de los secretos, dirigido a Cristina Porta y al italiano. «Las carpetas falsas como la de Cris y Luca están pasadas de moda», expresó con mucha ironía.

Unas palabras que no han sentado nada bien a la periodista, que no ha dudado en lanzarle un mensaje: «De la opinión de esta señora no voy a hablar porque la actitud de las hermanas ya me parecía lamentable. Pero que ‘¿No se pueden decir esos nombres?’».

Ayer vi la gala y sigue siendo TT #SecretGala1, pero me refería a la Última hora. Yo no voy a defender a un grupo porque soy de valorar a los concursantes de manera individual. Por ejemplo, del grupo “minoritario” alguno me gusta y alguno no. Esto no es con quién se empieza…😉 — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) January 20, 2022

De esta forma, Cristina Porta ha estallado contra la concursante, asegurando que tanto ella como Luca Onestini se dejaron la piel en el concurso de Telecinco: «Es increíble que nos tratéis así, como si hubiera que borrarnos cuando nos hemos dejado la piel», ha sentenciado la periodista.

Cabe recordar que ambos concursantes fueron dos de los protagonistas claves de la edición anterior de ‘Secret Story’. Sin embargo, durante el transcurso del programa, muchos dudaron de que su relación fuera real.