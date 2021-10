Craig David regresa para celebrar sus 20 años de carrera musical por todo lo alto. El artista británico tuvo que anular esta celebración debido a que le pilló al inicio de la pandemia, sin embargo, ahora va a poder celebrarlo como se merece.

En 2020, Craig David decidió ponerse a trabajar en un nuevo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 2022 y cuyo primer adelanto acaba de ver la luz: ‘Who you are’. Se trata de una canción muy especial, con la que el artista comienza una nueva etapa en su carrera musical.

Para esta canción, ha contado con la colaboración de uno de los artistas que más está dando que hablar en Reino Unido: MNEK. «Esta canción va a arrasar en todo el mundo. Es tan auténtica que esa era su intuición. Puedes poner Who you are a alguien y hablar con él si necesita ayuda», señaló el artista antes de su lanzamiento.

It’s been 22 years since I released ‘Born To Do It’ and looking back on the journey it’s been incredible. What a time 🙌🏽✨. Makes me smile knowing my new single ‘Who You are’ with @MNEK is out tomorrow, I can’t wait for you all to hear it 🎧 pic.twitter.com/ljMjQLR25t

— Craig David (@CraigDavid) October 21, 2021