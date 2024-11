Se confirma que HBO rechazó otro spin-off de ‘Juego de Tronos’: «Lo dejaron de lado, por desgracia»

El universo de Juego de Tronos continúa dando mucho juego en la plataforma de HBO (actualmente bautizada bajo el nombre de Max). La popular ficción basada en la obra literaria de George R.R. Martin se ha convertido en una de las mayores producciones de los últimos años, y las cifras de reproducción lo reflejan a la perfección. Por ello, y tras concluir su emisión, el pasado 2022 la plataforma sorprendió a sus suscriptores con el lanzamiento de el primer spin-off de la serie: La casa del dragón. Una apuesta que ha sido muy acertada por parte de los altos cargos de la plataforma de streaming y que ha contado con un recibimiento global completamente arrollador.

Este 2024 ha sido publicada la segunda temporada de La casa del dragón y, como ya era predecible, ha vuelto a convertirse en un rotundo éxito. Por ello, ha nadie le sorprendería si se comunicase el rodaje de otro spin-off de la historia. Algo que ya está sucediendo. Pues, tal y como se ha comunicado, este pasado verano comenzó el rodaje de los primeros episodios de El Caballero de los Siete Reinos. Pero, lo que ha sorprendido es que, al parecer, había un tercer spin-off en mente para ser proyectado en la pequeña pantalla. Pero, lamentablemente, HBO no ha apostado por él.

El encargado de revelar esta información ha sido el mismísimo George R.R. Martin. El escritor ha sorprendido a sus fans al revelar que la plataforma habría decidido dejar de lado la idea de producir una nueva parte de la historia de Juego de Tronos. Una decisión que le ha pillado por sorpresa y de la que ha querido hablar.

«Un día de estos tengo que sacar tiempo para escribir esa historia sobre Braavos que estábamos desarrollando para HBO. La dejaron de lado hace un par de años, por desgracia, pero eso no significa que no la vaya a retomar. Pero eso será cuando termine de escribir Vientos de Invierno, por supuesto», escribió.

El estadounidense reveló esta pequeña confesión con motivo de su viaje a Ámsterdam. Pues, parece que influyó en la Braavos que Arya Stark visita en Juego de Tronos. Una historia que no fue nada cautivadora para los altos cargos de HBO, por lo que no será presentada en la pequeña pantalla. Pero, eso no quita que, quizás en un futuro, el escritor cree un libro sobre ello.

HBO (Max) renueva La casa del dragón

Como adelantábamos en líneas anteriores, el estreno de La casa del dragón ha sido uno de los mejores fichajes que se ha marcado la plataforma de streaming. La historia de la familia Targaryen está causando sensación entre el público a niveles extraordinarios. Por ello, y tras el final de su segunda temporada, se ha confirmado que todavía queda serie por ver.

Según han comunicado a Variety, la serie concluirá su historia con la temporada 4. La tercera temporada de la ficción comenzará su rodaje, si todo marcha según lo previsto, el próximo 2025. Todo ello para emitir sus episodios a finales del 2026. Así pues, la última y cuarta temporada hará lo propio en 2027, año donde se iniciará su rodaje final. Una última grabación cuyos episodios se podrán ver en el 2028 y con los que se dará por concluido el exitoso spin-off.