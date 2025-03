La nueva edición de Supervivientes 2025 ha llegado pisando fuerte, de eso no cabe duda. El popular reality de convivencia se ha convertido en la joya de la corona de Mediaset España, pues sus cifras de audiencia, edición tras edición, son absolutamente espectaculares. De esta manera, la pasada noche del 18 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de la segunda gala de Supervivientes: Tierra de nadie. Una emisión donde el público tuvo la oportunidad de conocer todo lo acontecido en la isla durante las últimas 48 horas, de descubrir el nombre del primer salvado y de ser testigo de la expulsión de uno de los integrantes de Playa Misterio: Montoya, Anita y Manuel.

Los ex participantes de La isla de las tentaciones se enteraron, minutos antes, de que uno de ellos tendría que abandonar la experiencia. Pues, la audiencia, a través de una votación exprés, elegiría al expulsado. Así pues, tras dar cada uno su alegato para ser salvado, llegó el momento de conocer el nombre de los que se quedarían en el formato. «Los espectadores de Supervivientes 2025 han decidido que el primero o primera en convertirse en concursante oficial y que se mude con el resto sea… Montoya», entonaba Carlos Sobera. Una noticia que llenó de alegría el corazón roto del sevillano. Y es que, completamente emocionado, Montoya no pudo evitar tirarse al suelo y abrazar a Anita y a Manuel.

«Muchas gracias, familia y flamencos. Es una gran oportunidad. Estoy muy feliz, estaba con sentimientos encontrados porque no han sido días fáciles, quiero ya centrarme en el concurso. Físicamente me encuentro fuerte y con ganas, pero me estaba superando, ha sido muy duro», dijo. Lejos de quedar ahí, el presentador anunció que la siguiente en ser salvada por la audiencia era Anita Williams.

«No me lo creo, gracias España, sois los mejores, he venido a dar el cien por cien de mí», decía muy feliz Anita, que se abrazaba a un Manuel visiblemente triste. «Para mí está todo olvidado. Pídele perdón a Gabriella de mi parte», le dijo ella. Y es que, Manuel se convirtió en el menos apoyado en el televoto y, por lo tanto, en el expulsado.

De esta manera, Montoya y Anita fueron trasladados hasta la Palapa para ser presentados ante el resto de supervivientes, los cuales desconocían que habían sido fichados en esta edición. Una entrada que dejó a todos completamente estupefactos, y sus caras de asombro lo reflejaban a la perfección. Además, se sorprendieron mucho al saber que Terelu Campos había pasado algunos días con ellos.

«¿Pero os habéis liado?», les llegaron a preguntar con humor. Asimismo, Montoya y Anita han puesto al día a sus nuevos compañeros y les han contado todo lo que han vivido durante sus días en Playa Misterio. «Hemos estado en la playa, yo llegué el primero y entraron Anita y Manuel, ha habido muchos líos y muchas cosas», les explicaba él. Una situación que dejó a las celebridades, que le escuchaban atentamente, con la boca abierta del asombro. «Pero, ¿estáis juntos?», le preguntaron.

Ante ello, Montoya se sinceró y les contó como se encontraban sus sentimientos. Posteriormente, y tras ponerlos al día, llegó el momento de elegir el grupo al que se querían unir. Una decisión muy importante que el sevillano lo tuvo claro. «Nosotros hemos venido a pasar fatigas y a mí me gustan los retos, me voy a Playa Furia», afirmó. Ante ello, Anita se unió a Playa Calma.

Manuel González continúa en ‘Supervivientes 2025’

Como dato extra comunicamos que, al final, Manuel González no fue expulsado de manera definitiva. Pues, la organización del programa le ha propuesto un reto muy importante como todavía concursante. Una buena noticia que provocó las lágrimas del andaluz. Pues, no quería regresar todavía a España.

«En toda esta historia hay un giro que no te esperas, lo tuvo preparado desde el principio Poseidón, no estás expulsado. Así lo ha planificado Poseidón para que todos los demás crean que estás expulsado, pero no lo estás y te conviertes esta noche en el nuevo secreto de Supervivientes 2025, no va a ser fácil y te vas a enfrentar a muy duros contrincantes, has perdido una oportunidad, pero van a nacer otras muchas para ti», le explicó Sobera.