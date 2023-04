Coldplay: se confirman los artistas que abrirán sus conciertos en Barcelona

Cada vez queda menos para que Coldplay llegue a España. La banda británica, que está arrasando con su nueva gira mundial, Music of the Spheres, comenzará en breve su nueva etapa europea, con cuatro conciertos en nuestro país, concretamente en Barcelona.

Hace unos días, Coldplay anunció los nombres de los artistas que ejercerán de teloneros en su gira europea, incluidos los conciertos de Barcelona, que a diferencia de otras ciudades, contarán con dos combos diferentes de artistas.

Mientras que CHVRCHES y HINDS acompañarán a Coldplay el 24 y el 25 de mayo, también CHVRCHES, además de Ona Mafalda, harán lo propio el 27 y el 28 de ese mes, tal y como ocurrirá en los conciertos programados en el Reino Unido e Italia.

Barcelona ha sido una de las fechas con mayor demanda de la nueva gira europea de Coldplay. El grupo británico llevaba desde el año 2016 sin tocar en España. Fue durante la gira del disco A Head Full Of Dreams, cuando también actuaron en el Estadio Olímpico de la ciudal condal.

Cabe recordar que en un principio, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion anunciaron dos fechas en Barcelona, el día 24 y 25 de mayo. Sin embargo, debido a la enorme demanda, añadieron una tercera fecha, el 27 de ese mes.

Lo que no se imaginaban los artistas era que el público español tenía tantas ganas de escucharles que volvieron a hacer sold out de la tercera fecha en apenas unos minutos, por lo que finalmente anunciaron una cuarta fecha para el día 28.

24 de mayo – CHVRCHES + Hinds

25 de mayo – CHVRCHES + Hinds

27 de mayo – CHVRCHES + Ona Mafalda

28 de mayo – CHVRCHES + Ona Mafalda

💫 Watch the full performance of A Sky Full Of Stars from Music Of The Spheres: Live at River Plate at https://t.co/JJpbMkiDJR

The definitive director’s cut of the concert film, in cinemas worldwide on April 19 & 23. Tickets at https://t.co/QX5TBeCRJR #ColdplayRiverPlateFilm pic.twitter.com/Sr2onOkfEY

— Coldplay (@coldplay) April 3, 2023