Su cita en ‘First Dates’ acaba fatal por un comentario: «Me ha dolido»

El 2023 está apunto de despedirse definitivamente y en First Dates no han querido concluir la semana sin presentarle a su audiencia sus últimas citas del año. Un encuentro donde el público fue testigo de veladas tan peculiares como la protagonizada por Sergio y Alejandro.

«Mi sueño siempre fue tener un amor de toda la vida. Yo a los 25 años ya me quería casar», confesó Sergio, de Ciudad Real, en su presentación. Su cita fue Alejandro, un camarero de Granada que a veces trabaja como drag queen.

Dos solteros enfrentados por el tamaño en #FirstDates28D: “Mi culito es muy estrecho” https://t.co/d4wkmwr05q — First Dates (@firstdates_tv) December 28, 2023

La primera toma de contacto entre ambos fue bastante positiva, pues los solteros quedaron encantados el uno con el otro. Tras pasar a la mesa para conocerse mejor, la pareja descubrió que compartían pasión por las películas de Disney y por el transformismo. Pero, poco tardaron en ser conocedores de sus diferencias.

«No me gustan las personas que están todo el día en el sofá. Me gustan las personas activas», dijo Alejandro al saber que su cita era demasiado tranquilo. Pues, Sergio confesó haber estado hasta una semana sin hacer nada. En el ámbito sexual también tuvieron discrepancias, pues, mientras el animador afirmó que «en la variedad está el gusto», su acompañante reveló que en la cama es pasivo.

El ciudadrealeño acudió al programa con un particular corsé, pero al granadino no le gustó mucho esa elección de vestuario. Debido a que ni siquiera se animó a alabar su atuendo, el joven le lanzó un reproche. «Me ha dolido», dijo Sergio. Ante esto, Alejandro aseguró que el corsé lo ve más «para una fiesta temática o para un disfraz».

Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, los dos estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita.»Bueno, me voy con mi disfraz a otra parte», le espetó el ciudadrealeño a Alejandro. Pues, las diferencias de ambos sumadas al comentario del corsé terminaron por sentenciar una posible relación.