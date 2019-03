‘Chester’: Risto Mejide trata de sonsacar a Itziar Castro la verdad de su salida de ‘OT 2018’

Itziar Castro habla sobre su despido de 'OT 2018' en 'Chester'

El pasado domingo 17 de Marzo, la actriz nominada al Goya Itziar Castro acudía al talk show más famoso de la televisión española. El programa que emite la cadena cuatro ‘Chester’ y que es presentado por Risto Mejide, acogía a la actriz quien es su compañera de trabajo en el también programa de sobremesa de la misma cadena ‘Todo es mentira’.

El programa que consiste en que Risto Mejide realice entrevistas sentando en un sofá chester (de ahí el nombre del programa) a rostros conocidos del panorama televisivo, se dedicaba en el último programa al tema de la alimentación. Para ello invitaba a uno de los mejores cocineros del mundo, Joan Roca, y por otro lado a la actriz Itziar Castro.

Durante su entrevista con Itziar Castro, la actriz habló sobre las dificultades que ha tenido por no estar dentro de los cánones de belleza establecidos y que ello le había ocasionado bastantes problemas de bullyng y autoestima tanto a nivel personal como laboral.

En un momento del programa, Risto Mejide quiso preguntarle a Itziar Castro algo delicado, pero ya sabemos cómo es el presentador y que no tiene pelos en la lengua, por lo que fue muy directo al preguntar a su invitada “¿te puedo llamar gorda? Itziar Castro le respondió “las palabras no ofenden si tú no te dejas. Yo me llamo gorda a mí misma, pero no hago apología de la obesidad. Soy feliz como soy”.

Otro momento comentado fue cuando Risto Mejide quiso preguntarla por su despido en ‘OT 2018’, a lo que Itziar Castro contestó que le pudo la presión mediático al ser ella tan autoexigente y no estar a la altura de sus antecesores ‘Los Javis’. La actriz comentó “Me despidieron por teléfono el mismo día de la gala y también lo hizo una persona que no tenía nada que ver con quien me había contratado”.

Itziar Castro se sinceró ante Risto Mejide y dijo que lo que más le había dolido de todo fue que ni Noemí Galera ni Tinet Rubira estuvieron delante: “Solo recibí un mensaje por parte de Noemí que me decía que le sabía muy mal cómo habían ido las cosas y que me fuera todo bien, a lo que la contesté que me hubiese gustado que me lo hubieras dicho en persona”.