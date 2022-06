Charli XCX, a punto de estrenar ‘Hot in It’ ¿junto a Tiesto?

Charli XCX y Tiesto han sorprendido a sus fans con un anuncio muy esperado, pues parece que siete años después de su primera colaboración, ‘Break the rules’, están a punto de unir sus voces otra vez en una nueva canción. Eso sí, de momento los artistas no han querido dar demasiados detalles.

Hace apenas unos días, la cantante compartía a través de sus redes sociales un pequeño avance de unos 15 segundos de duración, de una canción titulada ‘Hot in it’, que ya se ha convertido en tendencia en Tik Tok, donde miles de personas esperan impacientes su lanzamiento.

De esta forma, Charli XCX se ha unido a la estrategia de presentar las canciones primero a través de breves vídeos publicados en Tik Tok, para que los usuarios las conviertan en tendencia mucho antes de que esas canciones vean la luz.

«Cuando mi sello me pide el octavo tiktok de la semana», bromeaba la artista hace tan solo unos días a través de su cuenta en la popular plataforma de vídeos. «I’m gon’ be rockin’ it, droppin’ it, shake my ass, I’m stopping it, I look hot in it, hot in it, I look hot in it», dice la letra del fragmento de la canción que ya se ha podido escuchar..

De momento, apenas se conocen detalles de este nuevo tema que podría convertirse en una de las canciones que más suenen a lo largo de este verano, pues cada canción publicada tanto por Tiesto como por Charli XCX se convierte en un éxito al instante. Por ahora, los fans de la artista estadounidense continúan escuchando el adelanto en bucle, a la espera de conocer más detalles de esta canción.