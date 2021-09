El pasado viernes 3 de septiembre vio la luz el nuevo single de Charli XCX. La artista presentó ‘Good Ones’, una canción muy esperada por todos sus fans con la que regresa al pop más oscuro. Y como era de esperar, ha tenido una gran acogida.

‘Good Ones’, es una canción con la que la artista también regresa a una faceta mucho más comercial, aunque sin perder su estilo propio ni tampoco esa marcada personalidad, que unido a su talento, le ha llevado a lo más alto de la industria.

Esta nueva canción de la artista ya se encuentra en todas las plataformas digitales, y tras su lanzamiento, logró colarse entre los primeros puestos de las listas de éxitos más importantes a nivel internacional. Los fans tenían muchas ganas de la nueva música de Charli XCX, y eso se ha notado en las cifras que ha alcanzado la canción.

RIP ANGELS, GOOD ONES IS HERE 🪦🪦🪦🪦🪦 TIME TO FEAST🩸https://t.co/OgKJrAUBuc pic.twitter.com/P6ir1Fu0C1

— Charli (@charli_xcx) September 2, 2021