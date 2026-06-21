‘La Casa del Dragón’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 3 de la serie de HBO Max?

Ha sido una larga travesía. Pero, por fin, La Casa del Dragón regresa a HBO Max de la mano de su nueva temporada. El popular spin-off de Juego de Tronos se ha convertido en uno de los formatos más vistos de los últimos años en la plataforma de pago. Y es que conocer la historia de la familia Targaryen no está dejando indiferente a nadie. Así pues, los últimos capítulos fueron emitidos en el 2024, momento en el que los fans pudieron descubrir cómo la gran batalla entre los negros y los verdes está servida.

La dinastía Targaryen está en juego y, con ello, el Trono de Hierro. Ya no hay espacio para disfrutar de la calma y la tranquilidad. Rhaenyra Targaryen quiere vengar la muerte de su hijo y está dispuesta a todo. La Batalla de Gullet está a punto de comenzar y la reina no tendrá piedad. Ya no le importa cuánta sangre inocente se derrame; ella quiere vengar su reino y proteger a su familia. Y es que el público verá un gran cambio en la personalidad de la protagonista.

¿Cuántos capítulos darán forma a la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’?

Como bien saben los fans de La Casa del Dragón, la ficción dio su pistoletazo de salida con una primera temporada compuesta por 10 capítulos. Una primera toma de contacto con la que el público pudo ir conociendo la sangrienta historia que envuelve a la familia Targaryen. Esto tuvo lugar en el 2022, pero no fue hasta el 2024 que la producción regresó de la mano de sus nuevas entregas.

Así pues, la segunda temporada de la serie llegó de la mano de ocho capítulos. Episodios que mostraron las consecuencias de la muerte del rey Viserys I Targaryen y cómo los verdes estaban haciendo todo lo posible por quitarle el trono, que por ser primogénita se merece, a Rhaenyra Targaryen. Una serie de discrepancias que han asentado las bases de lo que veremos en esta tercera temporada.

De esta manera, siguiendo la estela de la temporada anterior, se ha comunicado que la temporada 3 de la ficción llegará con un total de ocho capítulos. Una serie de entregas que empezarán a emitirse este próximo 21 de junio, 22 en España, y que, durante cada semana, formarán parte de la tanda de estrenos de HBO Max. Pues, el gran final de temporada está programado para el 9 de agosto.

¿Habrá temporada 4 de ‘La Casa del Dragón’?

Para verlo en pantalla habrá que esperar, y así lo han confirmado los altos cargos de la producción. Pues, según han comunicado a Variety, La Casa del Dragón concluirá su historia con la temporada 4. Aunque todavía no se saben los datos conseguidos con la temporada 3, la plataforma ya ha confirmado la temporada 4.

De esta manera, la última y cuarta temporada comenzaría su rodaje en 2027. Una última grabación cuyos episodios se podrán ver en el 2028 y con los que darán por concluido uno de los spin-offs más exitosos de HBO Max.