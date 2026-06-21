Una mujer propina una brutal paliza a un anciano y lo deja ensangrentado en Palma para robarle

La céntrica calle Manacor de Palma se convirtió el pasado martes en el escenario de un brutal suceso que conmocionó a los vecinos de la zona. Una mujer de origen español propinó una brutal y severa paliza a un anciano de más de 70 años para robarle el dinero que llevaba encima.

Los hechos comenzaron cuando la presunta ladrona se acercó a la víctima para pedirle dinero. Ante la negativa del hombre, la mujer le metió la mano en los bolsillos para comprobar si ocultaba algo. Para ratificar que realmente no llevaba nada encima, el septuagenario se sacó el forro de los bolsillos, dejando a la vista que solo portaba una moneda de dos euros.

Al ver la escasa cantidad, la agresora comenzó a propinarle bofetadas y puñetazos por varias partes del cuerpo. Acto seguido, le exigió bajo coacción: «Vamos al banco y me das más dinero».

Al escuchar el alboroto procedente de la calle, varias vecinas salieron de inmediato a auxiliar al anciano, quien ya presentaba lesiones considerables en el rostro, y lo refugiaron en un domicilio. La víctima permaneció resguardada hasta que la agresora abandonó el lugar. Una vez a salvo, el hombre salió a la calle y llamó al 091 para denunciar lo sucedido.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se desplazó rápidamente hasta el lugar. Tras recabar la descripción física de la mujer, los agentes iniciaron una batida por la zona y la localizaron en una calle cercana. La presunta autora, ya conocida por la policía debido a varios antecedentes similares en el pasado, fue detenida de inmediato por un delito de robo con violencia.

Por su parte, la víctima tuvo que ser trasladada y atendida de urgencia en un centro sanitario cercano para ser tratada de las lesiones sufridas a causa del ataque.