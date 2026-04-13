Pelea de marroquíes y sudamericanos en Palma: cuatro jóvenes patean la cabeza de otro y lo envían al hospital

Terror en pleno corazón de Palma. La céntrica calle Manacor se convirtió el pasado miércoles en un escenario de violencia extrema tras desatarse una brutal pelea entre marroquíes y sudamericanos donde se llegaron a esgrimir una espada y uno de los involucrados perdió varios dientes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:50 horas, cuando cuatro hombres se lanzaron de forma repentina y coordinada sobre otro individuo. Sin mediar apenas palabra, comenzaron a golpearle con una violencia desmedida: puñetazos, patadas y golpes dirigidos a distintas partes del cuerpo que lo dejaron gravemente malherido en cuestión de segundos.

La escena fue aún más dramática cuando la pareja de la víctima intentó interponerse para frenar la agresión. Lejos de detenerse, los atacantes también arremetieron contra ella, causándole diversas lesiones.

Posible ataque de celos

Según las primeras informaciones, el detonante del ataque podría estar relacionado con un conflicto sentimental. Uno de los agresores sería la expareja de la mujer, sobre la que pesaba una orden de alejamiento. Al verla junto a su actual pareja, habría reaccionado con un violento ataque de celos que desencadenó la agresión. La situación escaló aún más cuando los implicados llegaron a esgrimir una espada y un cuchillo para intimidar a las víctimas.

Uno de los. testigos llegó a asegurar que uno de los implicados le comenzó a dar puñetazos en la cabeza a la víctima «como si fuera una pelota».

Vecinos y viandantes, horrorizados por la escena, alertaron de inmediato a la Policía Nacional. Varias patrullas acudieron con rapidez y encontraron a un joven tendido en el suelo, completamente ensangrentado, junto a su pareja. Mientras unos agentes asistían a los heridos, otros desplegaron un operativo por la zona que permitió localizar y detener a los cuatro agresores. Las armas blancas fueron incautadas y todos ellos han ingresado en prisión provisional.