La hermética vida de Unai Simón: su desconocida pareja y por qué no utiliza redes sociales

La Copa Mundial de la Fifa 2026 ha comenzado de manera oficial. Las selecciones clasificadas se encuentran dándolo todo con el objetivo de defender a su país y llevarlo lo más lejos posible en el torneo. En el caso de España, la afición está teniendo la oportunidad de ver cómo jugadores como Unai Simón están haciendo frente a este reto deportivo. Y es que, ganar no es fácil. Pero, tampoco imposible. Así pues, con el nombre de los jugadores de la Selección Española de Fútbol acaparando los principales titulares de los medios de comunicación, no es de extrañar que también muchas personas hayan querido conocer el lado más personal de los protagonistas.

En el caso de Unai Simón, el portero de la Selección Española de Fútbol, son pocos los detalles que se saben de su vida personal. El joven, de 29 años, es un gran defensor de su vida privada. A pesar de ser una personalidad pública y bastante conocida por su profesión, atesora en la intimidad todo lo relacionado con su entorno cercano. Por ello, y por mucho que los medios de comunicación lo han intentado, es complicado saber su lado más personal y sentimental.

¿Tiene pareja Unai Simón?

En ningún momento ha aportado nombre ni datos relacionados con su pareja sentimental, pero el deportista sí ha confirmado estar en una relación. En una de las ocasiones, durante una entrevista para el Marca, se sinceró. «Sigo con mis amigos, mi pareja… Mi vida es bastante sencilla», dijo en el 2022. Asimismo, tras la victoria en la Eurocopa del 2024, también manifestó que se iría de vacaciones con su chica.

Un hermetismo total con el que nunca ha dejado indiferente. De hecho, su pareja, sea quién sea, también se ha mantenido al margen de la vida pública en todo momento. Y es que, pocas son las celebridades que logran proteger su intimidad también como él.

¿Por qué no tiene redes sociales Unai Simón?

En plena era de la tecnología y las redes sociales, resulta hasta impresionante que una persona no cuente con alguna cuenta en plataformas como Instagram, X o TikTok. Pero, en el caso de Unai Simón es así. El joven, en una entrevista concedida en el 2022 para Marca, habló al respecto. «Vivimos en un mundo en el que estamos muy expuestos. Todo el mundo sabe qué hacemos, dónde estamos, qué nos gusta… Yo, por cómo me han educado y cómo soy, no me gustan esas cosas. Guardo mucho mi intimidad, mi vida privada», dijo.

Por lo tanto, el deportista prefiere mantenerse alejado de todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Ha confesado que, en una determinada época, sí tuvo cuenta en estas plataformas, pero no las usaba. «Me parecen un vertedero de opiniones», sentenció el portero.