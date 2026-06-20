Quién es Antoñito Molina, asesor de Antonio Orozco en ‘La Voz Kids’: su edad, su pareja y de dónde es

La Voz Kids se encuentra en uno de los puntos más importantes de su edición. Tras la realización de las populares audiciones a ciegas, los equipos de los coaches ya están completos. Por ello, ahora, es el turno de tomar medidas más complicadas. Comienzan los asaltos y, con ello, los enfrentamientos por equipos. Por ello, para esta ocasión, el cantante Antonio Orozco ha querido contar con la ayuda de Antoñito Molina, su asesor. Ambos artistas están dispuestos a formar a sus artistas con el objetivo de llegar hasta el final. ¿Lo conseguirán?

Contestar a esta cuestión es imposible, de momento. Pero lo que sí podemos hacer es conocer un poco mejor a Antoñito Molina. El asesor nació el 20 de octubre de 1988 en Cádiz. Siempre sintió una profunda conexión con el mundo de la música, motivo que le llevó a adentrarse profesionalmente en él. Por ello, en el 2006 se unió al dúo El Tren de los Sueños. Un proyecto donde trabajó durante 12 años y que le ayudó a asentar sus bases musicales antes de dar el gran salto como solista.

El lado más profesional de Antoñito Molina

Tras sus años en grupo, Antoñito Molina decidió tomarse un respiro y alejarse un poco de los escenarios. Y es que no fue hasta el 2017 que presentó su primer proyecto discográfico como solista. Un trabajo que bautizó bajo el título de Déjame que te cuente y con el que reflejó una gran evolución artística. De esta manera, tras asentar sus bases, publicó el tema Ya no me muero por nadie, tres años después.

Y es que, fue en esta era donde sus canciones comenzaron a tener mucho más enfoque. De hecho, llegó a cosechar millones de reproducciones con algunos temas. Fue así como presentó su segundo álbum como solista: La Ley de mi naturaleza, en 2022. Asimismo, lejos de quedar aquí, su último disco presentado ha sido El Club de los Soñadores, que vio la luz en el 2024.

Desde entonces, Antoñito Molina no solo ha logrado hacer tour por numerosas ciudades con su música. El artista cuenta con más de un millón de oyentes en las plataformas de streaming, destacando Spotify. Un talento y un éxito profesional que no deja indiferente. Por ello, no es de extrañar que compañeros de profesión como Antonio Orozco hayan querido contar con él para proyectos importantes.

El lado más personal de Antoñito Molina

En redes sociales, Antoñito Molina intenta tener un perfil cercano con su público. En plataformas como Instagram, el artista acumula más de 400.000 seguidores. Todo ello sumado a sus más de 241.000 seguidores en Facebook. De esta manera, el artista acostumbra a subir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel personal, mantiene una relación sentimental con una mujer con la que ha creado su propia familia. Tal y como él mismo ha mostrado en sus redes sociales, el pasado septiembre del 2025 dieron la bienvenida al mundo a su hija, Vega.