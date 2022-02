La banda madrileña Carolina Durante ha estrenado su segundo álbum, ‘Cuatro chavales’, un disco grabado en circunstancias no favorables, pero algo que comparte con el resto de los cantantes: las restricciones por la pandemia. Es por esto que han aprovechado la rabia de llevar tanto tiempo con esta situación que ha hecho que sus conciertos durante 2020 y 2021 fuesen cancelados sin tener ellos que ver en las causas.

“Es tu nuevo grupo favorito, solo tiene dos canciones, pero no son sólo canciones, son himnos generacionales», son las primeras palabras del inicio de la primera canción de este nuevo proyecto. Estos ritmos enérgicos y sus ideas transgresoras desde el inicio de la banda no cesan desde el primer segundo. Van con todo lo extravagante por delante, no quieren que sean escuchados y nadie se fije en ellos, sino que se paren a escuchar qué está diciendo su letra. Los temas que componen el disco son doce y son los siguientes:

Tu nuevo grupo favorito Granja escuela Famoso en tres calles Moreno de contrabando Urbanitas No es tu día Aaaaaaaa#$!& Minuto 93 Yo soy el problema 10 Colores La planta que muere en la esquina

Nuestros compañeros de Cadena 100 han podido conocer de primera mano que «musicalmente este disco supone un salto cualitativo en la meteórica carrera de Carolina Durante. La banda se ha dado a conocer por todo el país con su incendiario directo, y eso se deja notar en la aproximación musical de estas doce canciones, que pisan el acelerador y llevan el característico sonido punk de alma pop de Carolina Durante a un estadio superior. Mérito tanto de la banda como del trabajo de los técnicos que los acompañan, en líneas generales ‘Cuatro Chavales’ suena mucho más contundente, sin que eso implique una merma en el principal activo musical de la banda: su facilidad para componer melodías que resulta imposible sacarse de la cabeza desde la primera escucha».

Además, también aseguran que a pesar de las complicaciones que han tenido que enfrentar, vienen dispuestos a darlo todo. Los miembros del grupo tienen sus actividades por separado también, las cuales no han cesado en este tiempo que no han podido tocar juntos, pero siempre han mantenido el contacto para preparar este trabajo que debía igualar o superar a su primer álbum de estudio. Junto a su equipo de confianza formado por Carlos Hernández y Bernardo Calvo grabaron este disco en el Estudio Uno de Madrid dando resultado a ‘Cuatro Chavales’.