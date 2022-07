Carmen Borrego abandona el plató de ‘Sálvame’ por este motivo

Las faltas de respeto y los cortes son el pan de cada día de los tertulianos de Sálvame, y en el programa de ayer le toco a Carmen Borrego, la cual tuvo que sufrir las burlas de colaboradores del programa como Rafa Mora o Miguel Frigenti.

Todo empezó a raíz de la entrada de Miguel Frigenti al plató del famoso programa del corazón. Cuando entró, se empezó a referir a Carmen Borrego como “Fardo Borrego”, mote que causó carcajadas y dudas a partes iguales. Cuando fue preguntado por la razón de dicho mote, explicó que todo venía a raíz de la boda que se celebró entre Kike Calleja y Raquel.

«Lo normal cuando se va a una boda es pasárselo bien y salir como a cada uno le de la gana», ha asegurado la colaboradora de Sálvame. De esta manera, Miguel Frigenti ha respondido: «Está muy bien lo de pasárselo bien, pero también hay que tener un poco de autocontrol, que te metan en un coche como a un fardo…». esta ultima frase no le sentó en absoluto bien a la tertuliana malagueña y decidió abandonar el plató claramente dolida.

La colaboradora se explica y termina abandonando el plató: «Lo normal cuando se va a una boda es salir como a cada uno le de la gana» #yoveosálvame

María Patiño ha querido calmar las aguas y ha ido detrás de la hermana de Terelu Campos para intentar conseguir que volviese a entrar. Miguel Frigenti quiso remarcar con la salida de Borrego que era una simple broma, aunque desde luego no le sentó en absoluto bien a la protagonista.

Rafa Mora también ha querido mojarse en torno al suceso acaecido durante la boda con su característico humor: «Yo os digo que me fui a las 5:30 horas y ella todavía estaba allí, no se le entendía muy bien al hablar, pero caminaba por su propio pie». Tras este suceso, Carmen Borrego ha regresado al plató no sin revolverse y soltarle un soberano «zasca» a Pipi Estrada.