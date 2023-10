Carmen Alcayde, entre lágrimas tras el inesperado ataque de Belén Rodríguez en ‘GH VIP 8’

El pasado domingo 8 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega del debate de GH VIP 8, presentado por Ion Aramendi. Entre otras cuestiones, fuimos testigos del inesperado abandono de Karina pero, también, de una tensa situación que hizo que Carmen Alcayde acabase entre lágrimas.

Todo comenzó con la visita de Belén Rodríguez y Anabel Pantoja a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. El objetivo era claro: llenar de buen rollo el ambiente. A pesar de los esfuerzos, no lo lograron en absoluto. Y todo porque la periodista acabó atacando a Carmen Alcayde, dándole cierta información (innecesaria) del exterior que ha conseguido desestabilizar a la concursante.

Recordemos que Anabel Pantoja y Belén Rodríguez entraron en la casa de Guadalix de la Sierra con un fin: dejar un cheque de 100 euros. Quien fuera capaz de encontrarlo tendría dos opciones: pedir un deseo o recibir 100 euros del premio final. Luitingo consiguió dar con el cheque, y no tardó en pedir una cita con Pilar.

Muy feo esto de Belen Rodríguez que a dejado a Carmen Alcayde llorando dándole información del exterior #GHVIPDBT4pic.twitter.com/JuEsue3mwo — Luisito Molinero✈️ #TeamBozzo 🇵🇪👸 (@luisitosmc) October 8, 2023

Lo sucedido con Alcayde ocurrió a los pocos segundos de entrar en la casa de GH VIP 8. Todos los concursantes se encontraban «congelados» en el momento en que las colaboradoras del debate entraron. A pesar de las advertencias del Súper por ceñirse a su cometido, Belén Rodríguez no tardó en dirigirse a la que fue su compañera durante muchos años, en programas como Sálvame.

«¿Te acuerdas lo que te dije cuando nos despedimos, que te ibas a cagar?», preguntó Rodríguez a la concursante de GH VIP 8, que no tardó en responder afirmativamente. «¡Pues estoy en ello!», espetó Belén, junto a una peineta. Carmen Alcayde terminó quedándose en shock, y sin poder evitar las lágrimas: «¡Será mala persona!».

Tras lo ocurrido, Ion Aramendi quiso hablar con la ex colaboradora de Sálvame, para saber qué había sucedido exactamente con Belén Rodríguez. Ella se mostró completamente honesta: «No me ha parecido bien, no le he hecho nada en su contra. La admiro como profesional». Además, añadió: «Pero lo que me ha hecho no lo veo nada bien, que venga aquí a desestabilizarme… Me ha parecido cruel. Porque seré Carmen Alcayde pero, ante todo, soy una concursante».