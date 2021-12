El pasado miércoles, ‘Sálvame’ no dudó un solo segundo en comentar una de las noticias más sonadas de esta semana. Estamos hablando, cómo no, del embarazo de María José Campanario. Aprovechando el debate que se originó, Carlota Corredera quiso reivindicar el derecho de las mujeres a ser madres a la edad que consideren oportuno.

La presentadora de ‘Sálvame’ fue contundente al respecto: “Este país penaliza ser madre laboralmente, cuando deje de penalizar ser madre empezaremos a tener hijos antes”. Además, añadió: “El reloj biológico no está equiparado al reloj social. Claro que las mujeres no queremos tener que esperar para ser madres, pero en ocasiones no tenemos otra opción”.

En ese preciso instante Carlota Corredera confesó, al borde de las lágrimas, el motivo por el que no volverá a ser madre biológica. Debemos recordar que tuvo a su hija con 42 años. “Mi ginecóloga me lo ha desaconsejado por una cuestión de salud”, comenzó diciendo. “Yo no voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo”, añadió, visiblemente emocionada.

.@CarlotaLlauger confiesa que no va a tener más hijos: «Me lo han desaconsejado» https://t.co/MUri2E6mHV — Telecinco (@telecincoes) December 9, 2021

Por ese mismo motivo, aunque quiera, no podrá tener más hijos biológicos puesto que supone poner en riesgo su salud. Carlota Corredera fue más allá: “La salud es lo primero. Ojalá hubiera sido madre antes para haber tenido más, pero no pudo ser porque no conocí al que hoy es mi marido hasta los 37 años”.

Belén Esteban y Kiko Hernández, que se encontraban en el plató como colaboradores, reconocieron que ellos tampoco creen que vayan a tener más hijos. La de Paracuellos quiso explicarse: “Yo tengo ya una edad y tengo una enfermedad, que es la diabetes. Si viene bienvenido sea, pero a veces pienso que sí y a veces pienso que no. A veces pienso en la posibilidad de tener otro hijo por Miguel”.

El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, por su parte, tiene claro que “tener ahora más hijos supondría quitarle tiempo a las dos personas que ya están conmigo”, refiriéndose a sus dos hijas, Abril y Jimena. Lo cierto es que el embarazo de María José Campanario ha hecho posible que tanto la presentadora como los colaboradores hayan realizado estas confesiones tan personales en ‘Sálvame’.